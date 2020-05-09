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09 травня 2020, Київ 14:09
Новини | Коронавірус

УПЦ (МП) і ченці Києво-Печерської лаври провели молебен у Парку Слави, попри карантин

Митрополит Онуфрій і близько 10 священників і ченців поклали квіти до Вічного вогню в Парку Слави у Києві та відслужили там пам’ятний молебен з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Вранці 9 травня очільник Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій і близько 10 священників і ченців поклали квіти до Вічного вогню в Парку Слави у Києві та відслужили там пам’ятний молебен з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, до них долучився зокрема й опозиційний народний депутат Вадим Новинський, а після завершення богослужіння всі вони пішли до Києво-Печерської лаври.

Києво-Печерська лавра від 13 квітня закрита на карантин рішенням міської влади. Коронавірус виявили у понад 100 осіб на території лаври, зокрема в у священників, ченців, у студентів розташованої там Київської духовної академії та в її ректора, єпископа Сильвестра (Стойчева).

Цього тижня мери Києва Віталій Кличко повідомив про виявлення нових випадків COVID-19 у лаврі.

Раніше депутат Вадим Новинський повідомляв, що в нього виявили коронавірус, днями він зробив заяву про те, що вже одужав.

За неофіційною інформацією, минулого місяця коронавірус виявили і в митрополита Онуфрія, однак церква офіційно цього не підтвердила.

Києво-Печерську лавру оточили нацгвардійці – фоторепортаж
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Києво-Печерську лавру оточили нацгвардійці – фоторепортаж

За добу в Лаврі було зафіксовано 63 нових випадки захворювання COVID-19. Всього у Лаврі вже понад 90 підтверджених захворювань на коронавірусну хворобу

У пресслужбі Нацполіції Києва Радіо Свобода заявили, що наразі не мають детальної інформації про молебен за участі представників Києво-Печерської лаври, і що за їхніми даними, загалом 9 травня у столиці проходить без суттєвих порушень.

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