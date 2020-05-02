Дії УПЦ (МП) під час карантину: релігійний фундаменталізм чи щось інше?

(Рубрика «Точка зору»)

Нестандартна подія сталася в місті Нетішині Хмельницької області. Міський голова Олександр Супрунюк звернувся до СБУ та поліції зі скаргою на дії священників УПЦ (МП): «Я вже підписав на СБУ і поліцію заяву про вчинення кримінального правопорушення. Протягом усього періоду передсвяткових і святкових днів, систематично найбільша проблема була зі священниками Московського патріархату, які ігнорували наші заходи, саботували їх, грубо себе вели, погрожували… Вони підписували документ, що зобов’язуються не допустити масових скупчень. Але проігнорували зобов’язання».

Як на мене, мер Супрунюк вчинив правильно, але недоговорив. Адже у Нетішині розташована Хмельницька АЕС, відтак заклик священників УПЦ (МП) «ходити до Бога», незважаючи ні на що, варто розслідувати як спробу акції, спрямованої на те, щоби хоча б тимчасово зупинити роботу хоча б однієї АЕС (загалом такі станції дають 60% потрібної країні електроенергії). І якби такі ескапади з боку священства УПЦ (МП) були поодинокими!

Кому це вірус не страшний?

От що побачили у Святогірській лаврі тележурналісти:

«Як повідомляється у сюжеті ТСН, ця Лавра, розташована в Донецькій області, є зараз єдиною в Україні, яку досі не закрили на карантин. Раніше були закриті Києво-Печерська та Почаївська лаври. Богослужіння в Лаврі проводять без масок, там також, як і раніше, проводять процедуру цілування ікон і прикладання до хреста.

Журналісти зайшли в храм як туристи, але дуже виділялися серед місцевих, оскільки були одними з небагатьох, хто одягнув на обличчя маску. На вході, який охороняють «козаки», журналістці одразу радять пов’язати на стегнах хустку і зняти «непотрібну» маску. «Змушують, як поліція, одягаємо, а так – ви бачите – всі без масок», – кажуть на вході.

Під час служби в приміщенні помітили близько двох сотень людей, які не дотримуються необхідної дистанції. До ікон прикладають маленьких дітей і навіть мови немає ні про маски або рукавички, ні про дезінфекцію… Місцева влада не бачить ніякої проблеми в скупченні людей в лаврі, кажуть, тут живе 400 ченців і 200 переселенців».

Ігор Гіркін: «Уся моя особиста охорона складалася з духовних синів, монахів, ієромонахів Святогірської лаври. Повністю. До останньої людини»

Варто звернути увагу, крім усього іншого, на «козаків» – вочевидь не українських – які вільно почувають в зоні Операції об’єднаних сил і на те, що місцева влада «кришує» лавру, навіть не запровадивши там карантин. А все це, між тим, також може бути розцінене як диверсія – як намагання максимально поширити COVID-19 якраз у прифронтовій зоні.

Лавра ця грала неабияку роль у забезпеченні окупації Росією частини Донбасу. Так, колишній так званий «міністр оборони ДНР», полковник ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков) в ефірі ютуб-каналу «Независимая студия» 11 жовтня 2018 року розповів: «Уся моя особиста охорона складалася з духовних синів, монахів, ієромонахів Святогірської лаври. Повністю. До останньої людини… У нас одним з підрозділів у Слов’янській бригаді командував послушник Святогірської лаври».

Ну, а «духовне окормлення» терористів – річ загальновідома. Цікаво, чи є зараз у тій лаврі та навколо неї російські «багнети» у вигляді «козаків» і ченців?

Згадаймо, скільки парафіян УПЦ (МП) створювали натовпи у Вербну неділю і скільки їх прийшло на Великоднє богослужіння

А згадаймо, скільки парафіян УПЦ (МП) – в більшості своїй без масок – створювали черги та натовпи навколо численних храмів у Вербну неділю й отримували причастя з великого казана за допомогою однієї-єдиної спільної ложки.

Згадаймо і те, скільки їх прийшло на Великоднє богослужіння, щоб декілька годин купно стояти й молитися навколо храмів, а то й у самих храмах – у тій же Святогірській чи Почаївській лаврі. І прикиньмо, скільки було інфіковано там, а потім удома, коли їхні родичі чи знайомі принесли освячені великодні кошики. Боюся, що рахунок ітиме на тисячі хворих і на сотні людських життів, а то й на значно більші величини…

Київський мер Віталій Кличко заявив, що 28 квітня серед 1300 тих, у кого в Києві виявлено COVID-19, 14% – це священнослужителі УПЦ (МП): «120 медпрацівників – тобто 9%. Служителів церкви – 179 людей».

На жаль, немає статистики, скільки з тієї тисячі осіб, які захворіли за три минулі тижні в столиці, були парафіянами УПЦ (МП), але можна припустити, що чимало.

«Сталінський патріархат» діє

Можуть зауважити: це все фундаменталізм, який істотно посилився в УПЦ (МП) з часу очолювання її митрополитом Онуфрієм. Окрім того, серед хворих з COVID-19 сотні священників і ченців цієї церкви, серед померлих – ледь не два десятки, то хто ж ризикуватиме життям і здоров’ям, в ім’я чиїхось політичних цілей, не спираючись на підґрунтя фанатичної віри?

Чи інші церкви у 2014 році сприяли російським агресорам у Криму та на Донбасі?

Так, фундаменталізм справді є, але ним єдиним не обійшлося. Бо ж у Росії патріархія РПЦ спершу видала циркуляр про недопущення громадян на територію храмів та інших церковних приміщень, а потім грізне розпорядження про притягнення до відповідальності за недотримання настанов щодо обмеження поширення коронавірусу. І священство у Росії у своїй масі не закликало всіх до храмів і не влаштовувало масштабних служб. А от у селищі Чабани під Києвом, як розповів мій колега, на дошках оголошень наклеєні листівки з закликом місцевого священника йти всім до храму. Ясна річ, УПЦ (МП) – тієї самої, в церквах якої возносять молитви во здравіє Московського патріарха Кирила і священники якої дисципліновані, мовби вояки на службі «русского мира»…

Московський патріархат у його нинішньому вигляді був створений Сталіним, патріарх входив у номенклатуру політбюро ЦК КПСС, а митрополити – секретаріату ЦК

У цій ситуації МОЗ лише розводить руками – мовляв, церква у нас відділена від держави, ми можемо лише рекомендувати, президент теж обмежується закликами, МВС подекуди розпочинає кримінальні провадження post factum, не намагаючись стати на перешкоді протиправним діям священників і ченців УПЦ (МП), щоб порятувати тисячі людей від небезпеки зараження коронавірусом. Ба більше, Володимир Зеленський на річницю свого виграшу президентських виборів заявив: «Я впевнений, що більшість українців хоче бути однієї нації, більшості українців неважливо, якою мовою ви один з одним спілкуєтеся, до якої церкви ти ходиш, все це неважливо».

Чи це не фактична індульгенція для тих, чиї дії – за неодноразовими визнаннями речників МОЗ – не лише відсунули вихід із карантину, а і зробили це досить проблематичним узагалі (не випадково прем’єр Шмигаль заговорив про «адаптивний карантин» після 11 травня)? І чи інші церкви у 2014 році сприяли російським агресорам у Криму та на Донбасі, про що є чимало свідчень, і чи дружать вони з окупантами?

Усе стає на свої місця, якщо згадати, що Московський патріархат у його нинішньому вигляді був створений Сталіним, що патріарх входив у номенклатуру політбюро ЦК КПСС, а митрополити – секретаріату ЦК, і що до розпаду Союзу РПЦ щільно контролювалася КҐБ.

Отож «діагноз» новітній діяльності «сталінського патріархату» мають ставити не лише релігієзнавці, а і – передусім! – політичні аналітики й експерти з діяльності спецслужб.

Айдер Муждабаєв: «Ми, цілком можливо, маємо справу зі спланованою диверсією»

Один із таких аналітиків, заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв висловив умотивоване, як на мене, припущення щодо масового порушення карантину з боку УПЦ (МП): «Це штучно зроблено для навмисного створення другої хвилі епідемії в Україні, хоча населення й уряд усіма силами намагаються цю епідемію припинити… Ми, цілком можливо, маємо справу зі спланованою диверсією, тому я закликаю правоохоронні структури нашої держави негайно провести щодо цього відповідне розслідування».

Та чи буде таке розслідування хоч колись?

Сергій Грабовський – кандидат філософських наук, член Асоціації українських письменників

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода