Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 травня 2020, Київ 10:54
Суспільство

Дії УПЦ (МП) під час карантину: релігійний фундаменталізм чи щось інше?

Посередині тодішній ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко (вже покійний), а за спиною у нього Денис Пушилін, який нині очолює це угруповання. Окупована частина Донеччини, Савур-могила, 7 травня 2016 року

(Рубрика «Точка зору»)

Нестандартна подія сталася в місті Нетішині Хмельницької області. Міський голова Олександр Супрунюк звернувся до СБУ та поліції зі скаргою на дії священників УПЦ (МП): «Я вже підписав на СБУ і поліцію заяву про вчинення кримінального правопорушення. Протягом усього періоду передсвяткових і святкових днів, систематично найбільша проблема була зі священниками Московського патріархату, які ігнорували наші заходи, саботували їх, грубо себе вели, погрожували… Вони підписували документ, що зобов’язуються не допустити масових скупчень. Але проігнорували зобов’язання».

Як на мене, мер Супрунюк вчинив правильно, але недоговорив. Адже у Нетішині розташована Хмельницька АЕС, відтак заклик священників УПЦ (МП) «ходити до Бога», незважаючи ні на що, варто розслідувати як спробу акції, спрямованої на те, щоби хоча б тимчасово зупинити роботу хоча б однієї АЕС (загалом такі станції дають 60% потрібної країні електроенергії). І якби такі ескапади з боку священства УПЦ (МП) були поодинокими!

Патрулювання біля Києво-Печерської лаври, яку закрили на карантин через спалах на її території коронавірусу. Київ, 13 квітня 2020 року
Патрулювання біля Києво-Печерської лаври, яку закрили на карантин через спалах на її території коронавірусу. Київ, 13 квітня 2020 року

Кому це вірус не страшний?

От що побачили у Святогірській лаврі тележурналісти:

«Як повідомляється у сюжеті ТСН, ця Лавра, розташована в Донецькій області, є зараз єдиною в Україні, яку досі не закрили на карантин. Раніше були закриті Києво-Печерська та Почаївська лаври. Богослужіння в Лаврі проводять без масок, там також, як і раніше, проводять процедуру цілування ікон і прикладання до хреста.

Журналісти зайшли в храм як туристи, але дуже виділялися серед місцевих, оскільки були одними з небагатьох, хто одягнув на обличчя маску. На вході, який охороняють «козаки», журналістці одразу радять пов’язати на стегнах хустку і зняти «непотрібну» маску. «Змушують, як поліція, одягаємо, а так – ви бачите – всі без масок», – кажуть на вході.

Під час служби в приміщенні помітили близько двох сотень людей, які не дотримуються необхідної дистанції. До ікон прикладають маленьких дітей і навіть мови немає ні про маски або рукавички, ні про дезінфекцію… Місцева влада не бачить ніякої проблеми в скупченні людей в лаврі, кажуть, тут живе 400 ченців і 200 переселенців».

Відзначення Великодня у Святогірській лаврі, яка нині перебуває в користуванні УПЦ (Московського патріархату), 19 квітня 2020 року
Відзначення Великодня у Святогірській лаврі, яка нині перебуває в користуванні УПЦ (Московського патріархату), 19 квітня 2020 року
Ігор Гіркін: «Уся моя особиста охорона складалася з духовних синів, монахів, ієромонахів Святогірської лаври. Повністю. До останньої людини»

Варто звернути увагу, крім усього іншого, на «козаків» – вочевидь не українських – які вільно почувають в зоні Операції об’єднаних сил і на те, що місцева влада «кришує» лавру, навіть не запровадивши там карантин. А все це, між тим, також може бути розцінене як диверсія – як намагання максимально поширити COVID-19 якраз у прифронтовій зоні.

Лавра ця грала неабияку роль у забезпеченні окупації Росією частини Донбасу. Так, колишній так званий «міністр оборони ДНР», полковник ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков) в ефірі ютуб-каналу «Независимая студия» 11 жовтня 2018 року розповів: «Уся моя особиста охорона складалася з духовних синів, монахів, ієромонахів Святогірської лаври. Повністю. До останньої людини… У нас одним з підрозділів у Слов’янській бригаді командував послушник Святогірської лаври».

Священник благословляє російського полковника Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який на той час був одним із ватажків угруповання «ДНР». Окупований Донецьк, 10 липня 2014 року
Священник благословляє російського полковника Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який на той час був одним із ватажків угруповання «ДНР». Окупований Донецьк, 10 липня 2014 року

Ну, а «духовне окормлення» терористів – річ загальновідома. Цікаво, чи є зараз у тій лаврі та навколо неї російські «багнети» у вигляді «козаків» і ченців?

Зліва направо: Іоанникій (Кобзєв), митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви (Московського патріархату), та Ігор Плотницький, тодішній ватажок угруповання «ЛНР». Окупований Луганськ, 4 листопада 2014 року
Зліва направо: Іоанникій (Кобзєв), митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви (Московського патріархату), та Ігор Плотницький, тодішній ватажок угруповання «ЛНР». Окупований Луганськ, 4 листопада 2014 року
Окупована частина Донеччини. В центрі тодішній ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко (вже покійний) біля Савур-могили, 8 травня 2015 року
Окупована частина Донеччини. В центрі тодішній ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко (вже покійний) біля Савур-могили, 8 травня 2015 року
Згадаймо, скільки парафіян УПЦ (МП) створювали натовпи у Вербну неділю і скільки їх прийшло на Великоднє богослужіння

А згадаймо, скільки парафіян УПЦ (МП) – в більшості своїй без масок – створювали черги та натовпи навколо численних храмів у Вербну неділю й отримували причастя з великого казана за допомогою однієї-єдиної спільної ложки.

Згадаймо і те, скільки їх прийшло на Великоднє богослужіння, щоб декілька годин купно стояти й молитися навколо храмів, а то й у самих храмах – у тій же Святогірській чи Почаївській лаврі. І прикиньмо, скільки було інфіковано там, а потім удома, коли їхні родичі чи знайомі принесли освячені великодні кошики. Боюся, що рахунок ітиме на тисячі хворих і на сотні людських життів, а то й на значно більші величини…

Київський мер Віталій Кличко заявив, що 28 квітня серед 1300 тих, у кого в Києві виявлено COVID-19, 14% – це священнослужителі УПЦ (МП): «120 медпрацівників – тобто 9%. Служителів церкви – 179 людей».

На жаль, немає статистики, скільки з тієї тисячі осіб, які захворіли за три минулі тижні в столиці, були парафіянами УПЦ (МП), але можна припустити, що чимало.

Патрулювання біля Києво-Печерської лаври, яку закрили на карантин через спалах на її території коронавірусу. Київ, 13 квітня 2020 року
Патрулювання біля Києво-Печерської лаври, яку закрили на карантин через спалах на її території коронавірусу. Київ, 13 квітня 2020 року

«Сталінський патріархат» діє

Можуть зауважити: це все фундаменталізм, який істотно посилився в УПЦ (МП) з часу очолювання її митрополитом Онуфрієм. Окрім того, серед хворих з COVID-19 сотні священників і ченців цієї церкви, серед померлих – ледь не два десятки, то хто ж ризикуватиме життям і здоров’ям, в ім’я чиїхось політичних цілей, не спираючись на підґрунтя фанатичної віри?

Чи інші церкви у 2014 році сприяли російським агресорам у Криму та на Донбасі?

Так, фундаменталізм справді є, але ним єдиним не обійшлося. Бо ж у Росії патріархія РПЦ спершу видала циркуляр про недопущення громадян на територію храмів та інших церковних приміщень, а потім грізне розпорядження про притягнення до відповідальності за недотримання настанов щодо обмеження поширення коронавірусу. І священство у Росії у своїй масі не закликало всіх до храмів і не влаштовувало масштабних служб. А от у селищі Чабани під Києвом, як розповів мій колега, на дошках оголошень наклеєні листівки з закликом місцевого священника йти всім до храму. Ясна річ, УПЦ (МП) – тієї самої, в церквах якої возносять молитви во здравіє Московського патріарха Кирила і священники якої дисципліновані, мовби вояки на службі «русского мира»…

Московський патріархат у його нинішньому вигляді був створений Сталіним, патріарх входив у номенклатуру політбюро ЦК КПСС, а митрополити – секретаріату ЦК

У цій ситуації МОЗ лише розводить руками – мовляв, церква у нас відділена від держави, ми можемо лише рекомендувати, президент теж обмежується закликами, МВС подекуди розпочинає кримінальні провадження post factum, не намагаючись стати на перешкоді протиправним діям священників і ченців УПЦ (МП), щоб порятувати тисячі людей від небезпеки зараження коронавірусом. Ба більше, Володимир Зеленський на річницю свого виграшу президентських виборів заявив: «Я впевнений, що більшість українців хоче бути однієї нації, більшості українців неважливо, якою мовою ви один з одним спілкуєтеся, до якої церкви ти ходиш, все це неважливо».

Чи це не фактична індульгенція для тих, чиї дії – за неодноразовими визнаннями речників МОЗ – не лише відсунули вихід із карантину, а і зробили це досить проблематичним узагалі (не випадково прем’єр Шмигаль заговорив про «адаптивний карантин» після 11 травня)? І чи інші церкви у 2014 році сприяли російським агресорам у Криму та на Донбасі, про що є чимало свідчень, і чи дружать вони з окупантами?

Окупований Крим. Митрополит УПЦ (Московського патріархату) Платон благословляє російську зенітну ракетну систему великої і середньої дальності С-400 «Тріумф», розгорнуту в Феодосії, 14 січня 2017 року
Окупований Крим. Митрополит УПЦ (Московського патріархату) Платон благословляє російську зенітну ракетну систему великої і середньої дальності С-400 «Тріумф», розгорнуту в Феодосії, 14 січня 2017 року

Усе стає на свої місця, якщо згадати, що Московський патріархат у його нинішньому вигляді був створений Сталіним, що патріарх входив у номенклатуру політбюро ЦК КПСС, а митрополити – секретаріату ЦК, і що до розпаду Союзу РПЦ щільно контролювалася КҐБ.

Отож «діагноз» новітній діяльності «сталінського патріархату» мають ставити не лише релігієзнавці, а і – передусім! – політичні аналітики й експерти з діяльності спецслужб.

Айдер Муждабаєв: «Ми, цілком можливо, маємо справу зі спланованою диверсією»

Один із таких аналітиків, заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв висловив умотивоване, як на мене, припущення щодо масового порушення карантину з боку УПЦ (МП): «Це штучно зроблено для навмисного створення другої хвилі епідемії в Україні, хоча населення й уряд усіма силами намагаються цю епідемію припинити… Ми, цілком можливо, маємо справу зі спланованою диверсією, тому я закликаю правоохоронні структури нашої держави негайно провести щодо цього відповідне розслідування».

Та чи буде таке розслідування хоч колись?

Сергій Грабовський – кандидат філософських наук, член Асоціації українських письменників

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

  • 16x9 Image

    Сергій Грабовський

    Публіцист, політолог, історик, член Асоціації українських письменників, член-засновник ГО «Київське братство», автор понад 20 наукових, науково-популярних та публіцистичних книг, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософських проблем етносу та нації Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG