Перший рік президентства Володимира Зеленського його офіс вирішив підсумувати 50-хвилинним фільмом , який насправді виявився монологом із перервами на новинну хроніку. В цьому монолозі президент згадує найбільші, на його думку, здобутки за рік каденції, звинувачує старі кадри в гальмуванні реформ і підсумовує, що ні про що не шкодує. Радіо Свобода виділило 10 основних тез із монологу Зеленського.

Імпічмент, депутатська недоторканість та пошуки ідеального уряду

Зеленський: «30 років ніхто не хотів приймати закон про імпічмент, і я почав із себе»

З самого початку президент назвав головні пункти його передвиборчої програми, які він обіцяв виконати: закони про імпічмент президента та про скасування депутатської недоторканності. Закон про процедуру імпічменту президента Верховна Рада ухвалила у вересні 2019 року. Згідно з ним, рішення про усунення президента від влади парламент має підтримати не менше ніж трьома чвертями від свого конституційного складу. Втім, народні депутати від інших, окрім монобільшості, фракцій критикували цей законопроєкт зокрема як такий, що нічого по суті не змінює.

Закон про обмеження депутатської недоторканості також був ухвалений восени минулого року. Втім, опозиція звинувачувала монобільшість у тому, що скасування недоторканності ставить під загрозу незалежність депутатів і полегшує придушення інакодумства всередині президентської фракції.

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Зеленський: «Хтось з українців скаже: уряд – це уряд, в нас урядом командує прем’єр-міністр. Але я впевнений, що президент повинен за цим слідкувати. Якщо якийсь міністр завалив роботу, не може виконувати свої обов’язки, я як президент буду робити все, щоб того чи іншого міністра ми міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки не зробимо ідеальний уряд»

Після приходу Зеленського та його партії до влади, склад уряду оновився практично повністю – окрім міністерки фінансів Оксани Маркарової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Але, якщо Маркарова все ж залишила Кабінет міністрів на початку 2020 року, то Аваков досі лишається на посаді, попри різку та неодноразову критику з боку правозахисників та громадських активістів, закиди в корупції та порушеннях з боку поліцейських.

Україну тепер знають у США, і неважливо чому

Зеленський: «Зараз Україну знає кожен американець. Не будемо казати, через які причини, це не важливо. В нас із Америкою міцні відносини зараз»

Україна дійсно потрапила у поле зору американських медіа та політиків наприкінці літа 2019 року – завдяки тому, що телефонна розмова Зеленського і президента США Дональда Трампа стала приводом для демократів оголосити імпічмент господарю Білого дому.

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Ведучі американських гумористичних шоу наввипередки жартували про те, що Зеленський може стати «Монікою Левінські» для Трампа (натякаючи на роман зі стажеркою, який призвів до відставки президента США Білла Клінтона), але дехто з них не забував згадати, що Україна протистоїть російській агресії. Про це згадували й політики: член Палати представників, демократ Адам Шифф зокрема заявляв : «українці борються разом із нами проти росіян, проти їхнього експансіонізму», вказуючи на неприпустимість маніпулювання військовою допомогою Україні заради політичних інтересів.

Втім, Сенат зрештою Трампа виправдав.

Конкурси – це проблема

Зеленський: «Беруть якогось керівника, який просто брав хабарі всі п’ять років, ми хочемо його звільнити. Коли ти його звільняєш, починається конкурс. Це все зроблено не для того, щоб через конкурс обрати чесну людину, а щоб людину не можна було звільнити, коли вона нічого не робить»

Відкриті конкурсні процедури є поширеною європейською практикою обрання керівників державних підприємств. Кабінет міністрів України визначає конкурс як процедуру, що має на меті «добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки».

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«Відкриті конкурси» на посади для «чесних посадовців» були також частиною передвиборчої програми самого Зеленського.

Медична реформа і коронавірус

Зеленський: «Коронавірус зараз показав, що це за медична реформа, він показав: лікарні неготові. Кількість інфекційних ліжок неготова до такого виклику, заробітна плата – а це умови наших лікарів, умови, в яких вони працюють, де немає ремонту в лікарнях вже багато років, і заробітна плата лікарів дуже мала. Інфраструктури медичної немає»

Другий етап медичної реформи стартував 1 квітня 2020 року. Планувалося, що саме він буде спрямований на реорганізацію в медичних закладах другої ланки: тих, що надають спеціалізовану медичну допомогу. Реформа передбачає зокрема збільшення запробітної платні лікарів за рахунок принципу «гроші йдуть за пацієнтом», який вже запроваджений в медицині першої ланки (на рівні сімейних лікарів). До цього моменту реформа стосувалася тільки системи охорони здоров’я першої ланки.

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Крім того, представники МОЗ неодноразово заявляли, що медична система України не перевантажена хворими на коронавірусну хворобу COVID-19. Хоча на ринку дійсно є дефіцит апаратів штучної вентиляції легень, міністр охорони здоров’я Максим Степанов днями повідомив , що наразі задіяні лише 8% апаратів ШВЛ із призначених для пацієнтів із COVID-19.

Зеленський також зазначив, що український уряд відправив і отримав «більше 20 літаків» із засобами лікування та захисту, однак не уточнив, чому уряд погоджує надання гуманітарної допомоги іншим країнам, якщо ситуація в українській медичній системі настільки кризова.

Правоохоронних органів забагато

Зеленський: «Держава дійде до того, щоб кількість цих правоохоронних відповідальностей скоротилася в нашій країні. Щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини і вони несуть повну відповідальність за криміногенну ситуацію, за те, щоб всі хабарники, авторитети, бандити сядуть у тюрму»

Голова держави зізнається, що «не розуміє», навіщо в Україні стільки правоохоронних органів.

Серед найвідоміших відомств – Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, створення і незалежність яких були вимогами західних партнерів України. Крім того, розслідуванням можливих злочинів самих правоохоронців та можновладців, окрім корупційних, займається Державне бюро розслідувань, яке очолювала в тому числі представниця команди президента Ірина Венедіктова (вона ж згодом стала генеральним прокурором). Сам Зеленський у фільмі згадує і Службу безпеки України, якій висловлює подяку за допомогу в боротьбі з корупцією.

Вже за Зеленського відбулася реформа Генеральної прокуратури, яку замінив Офіс генерального прокурора, передавши функції досудового розслідування ДБР. А за діяльність Національної поліції відповідає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який успішно зберіг посаду в двох урядах за каденції президента.

Призначення без корупції

Зеленський: «Державні установи, банки, державні підприємства – немає людей, яких я б за гроші поставив»

Водночас президент не коментує у фільмі заяви народного депутата своєї партії Гео Лероса про нібито корупційні оборудки голови Офісу президента Андрія Єрмака з призначення людей на керівні посади в державних підприємствах.

Лерос опублікував частину відеозаписів нібито «співбесід» про такі призначення, які курувалися через брата очільника ОП Дениса Єрмака. Ще частину публікували журналісти, зокрема, «BIHUS info» та «Схеми».

Зеленський публічно не коментував скандал, зате звільнив Лероса з посади свого радника.

Переговори з Росією: «ніхто не став на коліна»

Зеленський: «Ніхто ж країну не здав, нічого такого не підписано. Ніхто на колінах, як говорили, що на колінах стоятиму – нічого цього не зроблено. Мені здається, що ми вийшли з дуже непоганим результатом, не обірвався цей діалог, тому що після таки зустрічей люди можуть знову заморозити свої відносини на кілька років»

Зеленський не згадав про створення «консультативної ради» , про яку голова його офісу Андрій Єрмак та представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма домовилися в Мінську 11 березня. Йдеться про створення органу із залученням представників Києва та окупованих частин Донецької та Луганської областей. Ця ініціатива викликала критику не лише громадськості, а й депутатів із президентської партії.

Крім того, президент не прокоментував і наслідки розведення військ у кількох ділянках, які не поклали край обстрілам та втратам серед українських військових.

Кадрів немає, але нові люди – є

Зеленський: «Кадрів у країні немає, люди талановиті є. Багато талановитих людей не хочуть йти в політику. Але з’являються молоді люди, прем’єр, деякі з наших міністрів нові люди, в доброму сенсі нові обличчя»

35-річний на момент призначення Олексій Гончарук, який протягом певного часу був наймолодшим прем’єр-міністром у світі, пішов у відставку на початку березня. З ним – і деякі нові міністри, наприклад, 30-річна Ганна Новосад.

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Денис Шмигаль, який змінив Гончарука на посаді голови уряду, у 2014 році працював у Головному управлінні Міністерства доходів і зборів у Львівській області, згодом балотувався до місцевої обласної ради, тож не є новою людиною в політиці.

Натомість у Державному бюро посаду заступника директора отримав колишній адвокат експрезидента Віктора Януковича Олександр Бабіков.

«Велике будівництво»

Зеленський: «Всі головні дороги, які з’єднують всі міста в Україні, ми побудуємо за п’ять років моєї каденції. Ми маємо зараз проєкт на 4 тисячі кілометрів доріг, ми їх обов’язково всі ці дороги завершимо. Я хочу, щоб ми збільшили наступного року цю суму в рази... Дорога «Маріуполь – Запоріжжя» – за три місяці ми її побудували»

Будівництво об’єктів інфраструктури є відповідальністю Кабінету міністрів. У 2019 році, наприклад, державний бюджет передбачав на це 55 мільярдів гривень. Крім того, в межах децентралізації з 1 січня 2018 року автомобільні дороги місцевого значення передали до сфери управління обласних державних адміністрацій.

Після початку президентства Зеленського дійсно завершено будівництво кількох великих інфраструктурних об’єктів. Наприклад, відкриття нового комплексу лікарні «Охматдит» у Києві заплановане на 1 червня 2020 року, проте частину комплексу завершили ще в 2018-му. Будівництво траси «Маріуполь – Запоріжжя» почалося в 2016 році. Його планували завершити в 2022-му, однак уряд Володимира Гройсмана влітку 2019 року постановив скоротити терміни, і 130 кілометри траси добудували за 68 днів.

Неважливо, якою мовою

Зеленський: «Я впевнений, що більшість українців хоче бути однієї нації, більшості українців неважливо, якою мовою ви один з одним спілкуєтеся, до якої церкви ти ходиш, все це неважливо. В більшості українців просто немає часу сидіти в інтернеті, писати пости в фейсбук. Вони хочуть бути однією країною, і ми для цього все зробим»

За даними соціологічного дослідження фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» від січня 2020 року, 81% опитаних вважають українську мову важливою складовою державної незалежності. Більшість респондентів також погодилися, що мова приватного спілкування може бути приватною, проте всі державні службовці в робочий час мають користуватися українською.

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На деяких уривках новинних сюжетів, використаних у фільмі, Зеленський спілкується російською, його мова при цьому не дублюється і не супроводжується субтитрами.