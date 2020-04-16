Колишній адвокат Януковича може стати в.о. голови ДБР – Соколов

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань, колишній адвокат експрезидента Віктора Януковча Олександр Бабіков може стати виконувачем обов’язків директора ДБР. Про це в інтерв’ю виданню «Українська правда» заявив нинішній в.о. голови ДБР Олександр Соколов.

«Рада призначає Венедіктову генеральним прокурором. У нас в законі написано, що у разі відсутності директора, повноваження виконують перший заступник, заступники почергово по 60 днів. На момент, коли Венедіктову було призначено, Бабіков перебував у відпустці за сімейними обставинами чи на лікарняному, я вже не пам’ятаю. Не було його тиждень. Я був сам. Зібрав юристів, зібрав кадри. Бабіков у відпустці. Його як? Відзивати? А хто має відзивати, Венедіктова вже призначена, вона не може підписувати накази», – сказав Соколов.

За словами Соколова, було ухвалене рішення, що саме він приступає виконувати обов’язки.

«Але питання таке: закінчується 60-денний термін, і «адвокат диявола» Бабіков, як ви всі про нього пишете, стане в.о. директора ДБР. На 60 днів. Якщо не буде обрано інших ще заступників», – додав він.

У січні цього року першим заступником директора Державного бюро розслідувань став колишній адвокат експрезидента України Віктора Януковича Олександр Бабіков, а посаду заступника директора бюро обійняв Олександр Соколов.

Перед цим низка громадських організацій звернулася до президента, керівництва ДБР, Офісу генпрокурора, НАБУ та народних депутатів з відкритим листом, в якому закликала не призначати Олександра Бабікова заступником директора ДБР. «Призначення Олександра Бабікова не є можливим. І не лише тому, що це взагалі морально неприпустимо і страшно звучить. Адвокат Януковича буде курувати розслідуванням справ Майдану. Це вже нищить довіру до ДБР на друзки, як з боку потерпілих, з боку слідчих, так і довіру суспільства в цілому», йшлося у листі.

Тодішня в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова, що підрозділ по справах Майдану підпорядкований виключно директору ДБР, і «вжито всіх передбачених законом заходів, спрямованих на недопущення конфлікту інтересів».

У березні Венедіктову призначили генеральним прокурором.