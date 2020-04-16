Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 квітня 2020, Київ 10:01
Новини | Політика

Колишній адвокат Януковича може стати в.о. голови ДБР – Соколов

У січні цього року першим заступником директора Державного бюро розслідувань став колишній адвокат експрезидента України Віктора Януковича Олександр Бабіков

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань, колишній адвокат експрезидента Віктора Януковча Олександр Бабіков може стати виконувачем обов’язків директора ДБР. Про це в інтерв’ю виданню «Українська правда» заявив нинішній в.о. голови ДБР Олександр Соколов.

«Рада призначає Венедіктову генеральним прокурором. У нас в законі написано, що у разі відсутності директора, повноваження виконують перший заступник, заступники почергово по 60 днів. На момент, коли Венедіктову було призначено, Бабіков перебував у відпустці за сімейними обставинами чи на лікарняному, я вже не пам’ятаю. Не було його тиждень. Я був сам. Зібрав юристів, зібрав кадри. Бабіков у відпустці. Його як? Відзивати? А хто має відзивати, Венедіктова вже призначена, вона не може підписувати накази», – сказав Соколов.

За словами Соколова, було ухвалене рішення, що саме він приступає виконувати обов’язки.

«Але питання таке: закінчується 60-денний термін, і «адвокат диявола» Бабіков, як ви всі про нього пишете, стане в.о. директора ДБР. На 60 днів. Якщо не буде обрано інших ще заступників», – додав він.

У січні цього року першим заступником директора Державного бюро розслідувань став колишній адвокат експрезидента України Віктора Януковича Олександр Бабіков, а посаду заступника директора бюро обійняв Олександр Соколов.

Перед цим низка громадських організацій звернулася до президента, керівництва ДБР, Офісу генпрокурора, НАБУ та народних депутатів з відкритим листом, в якому закликала не призначати Олександра Бабікова заступником директора ДБР. «Призначення Олександра Бабікова не є можливим. І не лише тому, що це взагалі морально неприпустимо і страшно звучить. Адвокат Януковича буде курувати розслідуванням справ Майдану. Це вже нищить довіру до ДБР на друзки, як з боку потерпілих, з боку слідчих, так і довіру суспільства в цілому», йшлося у листі.

Тодішня в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова, що підрозділ по справах Майдану підпорядкований виключно директору ДБР, і «вжито всіх передбачених законом заходів, спрямованих на недопущення конфлікту інтересів».

У березні Венедіктову призначили генеральним прокурором.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG