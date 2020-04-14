Чорновол відмовилася свідчити в ДБР

Колишній народний депутата Тетяна Чорновол відмовилася свідчити у ДБР посилаючись на статтю 63 Конституції України. Про це вона заявила журналістам після відвідування територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві.

«Моя мотивація відмови від дачі свідчень – це те, щоби мої свідчення жодним чином не були використані проти активістів і лідерів Майдану у випадку, якщо буде скасований закон про амністію», – пояснила своє рішення Чорновол.

У ДБР повідомляли, що сторона обвинувачення не зверталася до суду за дозволом на затримання колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол.

Як заявила Чорновол, їй вручили повідомлення про виклик у суд на 16:00 14 квітня.

Минулого тижня співробітники ДБР провели обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві людини під час Революції гідності.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватним і закликав першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова залишити державну службу.

Аваков зазначив, що Бабіков був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Натомість у ДБР 14 квітня заявили, що перебувають поза політикою.