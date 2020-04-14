ДБР: сторона обвинувачення не просила про затримання Тетяни Чорновол

Сторона обвинувачення не зверталося до суду про дозвіл на затримання колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол, заявляють у Державному бюро розслідувань.

«Затримання Чорновол Т. після оголошення повідомлення про підозру за відсутності дозволу слідчого судді на її затримання неможливе. Про такий дозвіл на затримання сторона обвинувачення не зверталася», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті ДБР 14 квітня.

«Чорновол не підозрюється (обвинувачується) в організації чи участі в масових протестах. Інформація, озвучена Чорновол про те, що їй інкримінується вчинення злочинів, передбачених ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 КК України, є недостовірною», – додали в бюро.

Напередодні Чорновол заявила, що її можуть узяти під варту після допиту в Державному бюро розслідувань.

Як написала Чорновол у фейсбуці, 14 квітня вона прибула на допит і «скористалася своїм правом не давати свідчення».

Минулого тижня співробітники ДБР провели обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві людини під час Революції гідності.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватним, і закликав першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова залишити державну службу.

Аваков зазначив, що Бабіков був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича. «Ви наплювали на конфлікт інтересів як керівник ДБР й інспірували справу проти Тетяни Чорновол», – написав Аваков у фейсбуці 10 квітня.

Натомість у ДБР 14 квітня заявили, що перебувають поза політикою.