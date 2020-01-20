Першим заступником Венедіктової у ДБР став колишній адвокат Януковича

Першим заступником директора Державного бюро розслідувань став колишній адвокат експрезидента України Віктора Януковича Олександр Бабіков, повідомив сайт ДБР. За цією ж інформацією, посаду заступника директора бюро обійняв Олександр Соколов.

Раніше 20 січня тимчасова виконувачка обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова повідомила, що підписала накази про призначення заступників керівника відомства. Вона не уточнювала прізвищ, але відреагувала на обурення багатьох активістів.

«Щодо маніпуляцій – «заступник голови ДБР, адвокат Януковича буде розслідувати справи Майдану» – я неодноразово наголошувала і підкреслюю ще раз, щоб спільнота була впевнена в неупередженості: підрозділ по справах Майдану підпорядкований виключно директору ДБР, обов’язки якого на сьогодні виконую я. Вжито всіх передбачених законом заходів, спрямованих на недопущення конфлікту інтересів. Вбачаю прямий зв'язок між активізацією розслідування резонансних справ проти зловживань високопосадовців та інформаційною атакою, яка за останні декілька днів активно спрямована на дискредитацію кадрових призначень керівництва ДБР», – сказала Венедіктова.

Днями низка громадських організацій звернулася до президента, керівництва ДБР, Офісу генпрокурора, НАБУ та народних депутатів з відкритим листом, в якому закликала не призначати Олександра Бабікова заступником директора ДБР. «Призначення Олександра Бабікова не є можливим. І не лише тому, що це взагалі морально неприпустимо і страшно звучить. Адвокат Януковича буде курувати розслідуванням справ Майдану. Це вже нищить довіру до ДБР на друзки, як з боку потерпілих, з боку слідчих, так і довіру суспільства в цілому», йшлося у листі.

29 грудня минулого року на сайті ДБР з’явилася інформація про те, що у центральному апараті є вакантні посади одного першого заступника і двох заступників директора відомства. У зв’язку з цим було повідомлено, що кандидатам надається п’ять днів з 30 грудня по 3 січня (при наявності святкових) для подачі документів із 13 пунктів для участі в конкурсі. Повідомлення про відповідний конкурс з’явилося, зокрема, через два дні після призначення тимчасової виконувачки обов’язків директора відомства Ірини Венедіктової.

Громадськість висловлювала обурення щодо «стислих» термінів для подачі документів кандидатами на конкурс. На що у ДБР відповіли, що втратив чинність порядок проведення конкурсу, зігдно з яким «інформація про проведення конкурсу на посади в бюро оприлюднюється на сайті ДБР «не пізніше як за 15 робочих днів до дня завершення прийому документів для участі в конкурсі».