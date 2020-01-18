ДБР знову викликає Порошенка на допит

Державне бюро розслідувань України знову викликає на допит п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка. Про це повідомили 18 січня у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що Порошенка викликають на допит в якості свідка у двох кримінальних провадженнях.

Допити призначені на 21 та 24 січня.

10 грудня в Державному бюро розслідувань підтвердили Радіо Свобода відкриття кримінального провадження за фактом можливого скоєння державної зради Петром Порошенком під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі у 2015 році.

Раніше про відкриття такого провадження за своєю заявою повідомив колишній чиновник часів експрезидента Віктора Януковича Андрій Портнов.

У ДБР не змогли уточнити, яке це за рахунком провадження проти Петра Порошенка, відкрите ДБР. Станом на 20 листопада 2019 року таких проваджень було 13.

Колишній президент раніше заявляв, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».