ДБР підтверджує відкриття провадження проти Порошенка через Мінські угоди

Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження щодо п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка – за фактом можливої державної зради під час підписання Мінських угод.

Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила речниця ДБР Анжеліка Іванова.

Раніше про відкриття такого провадження за своєю заявою повідомив колишній чиновник часів експрезидента Віктора Януковича Андрій Портнов.

«Так, це відповідає дійсності», – сказала Іванова. Вона не змогла уточнити, яке це за рахунком провадження проти Петра Порошенка, відкрите ДБР. Станом на 20 листопада таких проваджень було 13.

Петро Порошенко цю інформацію наразі не коментував.

Державне бюро розслідувань України 18 листопада повідомило, що направилo у Генеральну прокуратуру проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку.

«Проєкт підозри підготовлено й направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.

У документі ідеться про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 109 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України», – мовиться у повідомленні.

Його захист назвав це «російським замовленням».

Слідчі бюро також направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Петра Порошенка, який нині є чинним народним депутатом.

Колишній президент раніше заявляв, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».