Порошенко «був змушений негайно повернутися» з Туреччини після заяви ДБР

П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко заявляє, що достроково повертається в Україну з Туреччини, де перебував із візитом, після того, як Державне бюро розслідувань України повідомило про направлення у Генеральну прокуратуру проєкту повідомлення про підозру щодо нього.

«Щойно я почув феєричну дурість, яку оприлюднив голова ДБР. Оскільки я перебував із візитом до Турецької Республіки, вимушений був скасувати декілька зустрічей і негайно повернутися в Україну. Повернутися, щоб продемонструвати: вони нікого не залякають, в них нічого не вийде», – написав Порошенко 18 листопада в телеграмі.

За його словами, справа проти нього «не має юридичної ваги».

«Звинуватити п’ятого президента України в захопленні державної влади – це смішно. Може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба з паном Портновим вирішили захищати Януковича? Хто зацікавлений у цьому провадженні? Ну, звичайно, що пан Труба є лише виконавцем. Замовником є колишня команда Януковича, яка з’являється зараз не тільки у своїх телеграм-каналах, але і в органах влади», – заявив експрезидент.

Державне бюро розслідувань України 18 листопада повідомило, що направилo у Генеральну прокуратуру проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку.

«Проєкт підозри підготовлено й направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.

У документі ідеться про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 109 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України», – мовиться у повідомленні.

Слідчі бюро також направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Петра Порошенка, який нині є чинним народним депутатом.

9 жовтня до 13 зросла кількість проваджень у ДБР щодо п’ятого президента України Петра Порошенка, останнім із них стало провадження щодо недекларування доходів.

Колишній президент раніше заявляв, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».