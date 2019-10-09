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09 Жовтень 2019, Київ 14:39
Новини | Політика

Труба: ДБР має 13 проваджень щодо Порошенка

Петро Порошенко, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність»

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Державне бюро розслідувань має 13 проваджень щодо п’ятого президента України Петра Порошенка, останнім із них є зареєстроване цього тижня провадження щодо недекларування доходів. Про це 9 жовтня повідомив директор ДБР Роман Труба.

«У всіх провадженнях експрезидент допитується як свідок. Кримінально-процесуальне законодавство не має звинувачувального характеру. Основна мета – дослідження всіх обставин, і всі учасники кримінально-процесуального закону є партнерами для ДБР, партнерами для слідчого. І Петро Порошенко також повинен це розуміти. В його інтересах надати свідчення, щоб слідчі якомога швидше могли дослідити обставини і встановити реальну картину. На жаль, експрезидент не поєднує (очевидно, не поділяє – ред.) цієї позиції. Ми пропонуємо співпрацю – він пропонує протистояння. Ми пропонуємо йому дослідження всіх обставин справи – він займається політикою біля приміщення Державного бюро розслідувань», – сказав Труба на пресконференції в Києві.

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У серпні Державне бюро розслідувань підтвердило Радіо Свобода, що працює над 12 провадженнями щодо ймовірних зловживань з боку попереднього керівництва держави, зокрема, п’ятого президента Петра Порошенка. Раніше директор бюро Роман Труба говорив про 11. Водночас, у Генпрокуратурі заявляли, що у всіх провадженнях Порошенко фігурує виключно як свідок.

/**/ /**/ /**/ «Ми не анонсуємо підозри, обшуки й інші процесуальні рішення, оскільки … екстрадиція – процедура дуже дорога і дуже тривала», – сказав Руслан Рябошапка
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13 вересня Порошенко приходив на допит у ДБР.

Колишній президент заявив, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».

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