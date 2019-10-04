До захисту Порошенка долучився адвокат Новіков, який представляв полонених моряків

До захисту п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка долучився відомий російський адвокат Ілля Новіков. Про це 4 жовтня повідомили у «Європейській солідарності».

«Це рішення було прийняте після того, як стало відомо про намір Державного бюро розслідувань звернутися за правовою допомогою до країни-агресора, зокрема у кримінальному провадженні щодо проходження українських військових кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Як відомо, це провадження було розпочато за заявою екс-заступника глави Адміністрації Януковича Андрія Портнова», – мовиться у повідомленні.

У «ЄС» вважають, що в цій ситуації залучення російського адвоката є абсолютно доцільним, окрім того, Новіков має дозвіл на адвокатську практику в Україні.

У пресслужбі партії нагадали, що Новіков представляв у російських судах українських політв’язнів, а нещодавно був адвокатом полонених моряків.

«Так само Ілля Новіков захищає і російських опозиціонерів, займає активну громадянську позицію – послідовно виступає проти політичних репресій Путіна», – зазначили у «Європейській солідарності».

У серпні Державне бюро розслідувань підтвердило Радіо Свобода, що працює над 12 провадженнями щодо ймовірних зловживань з боку попереднього керівництва держави, зокрема, п’ятого президента Петра Порошенка. Раніше директор бюро Роман Труба говорив про 11. Водночас, у Генпрокуратурі заявляли, що у всіх провадженнях Порошенко фігурує виключно як свідок.

13 вересня Порошенко приходив на допит у ДБР.

П’ятий президент заявив, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».