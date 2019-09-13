Порошенко прибув на допит у ДБР

Колишній президент України Петро Порошенко вранці 13 вересня прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, повідомили Радіо Свобода у пресслужбі ДБР.

«Порошенко прийшов на допит близько 10-ої години ранку», – сказали в пресслужбі.

Водночас у ДБР відмовилися уточнити, в якій справі відбуватиметься допит.

Раніше експрезидент кілька разів не приходив на допит у ДБР, посилаючись на зайнятість.

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Попередній допит п’ятого президента України Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань відбувся 12 серпня. Його викликали як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків і подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий».

Сам Порошенко заперечив свою причетність до володіння «Прямим», а провадження ДБР назвав «рейдерством і знищенням свободи слова», «ініціатором» яких нібито є колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Директор ДБР Роман Труба та Андрій Портнов відкидають слова Порошенка.