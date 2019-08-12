Допит Порошенка в ДБР завершився, він тривав понад дві годинии

Допит п’ятого президента України Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань завершився.

Порошенко вийшов на вулицю близько 12:10, його прихильники та опоненти зчинили галас та штовханину. Хтось кинув кілька курячих яєць у бік Порошенка, проте не влучив.

В оточенні спецпризначенців Порошенко пройшов до свого автомобіля та поїхав. Він сказав, що прокоментує допит на брифінгу о 13:00.

Порошенка викликали 12 серпня на 9:30 на допит у ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків і подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий».