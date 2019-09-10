Порошенко не прийшов на допит до ДБР, але передав свідчення – адвокат

П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко 10 вересня не з’явився на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР), але його адвокат Ігор Головань приніс свідчення свого клієнта.



«ДБР чомусь не враховує календаря пленарних засідань Верховної Ради... вони мають розуміти, що робота парламенту – це поважна причина неявки на допит», – сказав адвокат Головань у приміщенні ДБР. Він зазначив, що приніс письмові свідчення Порошенка, але не уточнив, у якій справі.



6 вересня Порошенко також не прийшов на допит до ДБР, за словами адвоката, через те, що повістку на слідчі дії було вручено несвоєчасно.

Порошенко також не прийшов на допит і 3 вересня, вказавши «поважною причиною» роботу у парламенті.

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Попередній допит п’ятого президента України Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань відбувся 12 серпня. Його викликали як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків і подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий».

Сам Порошенко заперечив свою причетність до володіння «Прямим», а провадження ДБР назвав «рейдерством і знищенням свободи слова», «ініціатором» яких нібито є колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Директор ДБР Роман Труба та Андрій Портнов відкидають слова Порошенка.