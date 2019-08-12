Справи, порушені ДБР, є «підтвердженням реваншу» – Порошенко

Справи, в яких фігурує п'ятий президент України, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим. Про це експрезидент Петро Порошенко заявив 12 серпня на пресконференції за підсумками допиту в Державному бюро розслідувань.

«Це є яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною», – сказав Порошенко і додав, що не довіряє ДБР та його керівникові Романові Трубі, який, на думку експрезидента, діє в координації з Портновим.

Водночас він заявив, що не планує ховатися від слідства і готовий пройти допит із поліграфом. Втім, Порошенко запропонував провести цей допит у прямому ефірі телеканалу «Прямий».

Порошенко заперечує свою причетність до володіння «Прямим», однак провадження ДБР назвав «рейдерством і знищенням свободи слова».

Експрезидент закликав журналістів звернути увагу, окрім провадження щодо «Прямого», також на справи ДБР щодо його рішення про контрнаступ на Донбасі та проходження українських кораблів Керченською протокою. Під час спроби такого проходу в листопаді 2018 року російські силовики захопили три українських військових кораблі разом із екіпажами.

Порошенко додав, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, що незадоволений роботою комісії, яка в час його правління формувала склад ДБР.

Наступний допит п’ятого президента України Петра Порошенка в Державному бюро розслідувань може відбутися з використанням спеціальної психофізіологічної апаратури, заявив 12 серпня директор ДБР Роман Труба.

«Другий допит експрезидента в ДБР тривав дві години. Сьогодні Петро Порошенко свідчив в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий». Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа», – повідомив Труба в своєму каналі в Telegram.

Допит п’ятого президента України Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань завершився опівдні. Після цього на виході з офісу ДБР прихильники та опоненти Порошенка зчинили галас та штовханину. Хтось кинув кілька курячих яєць у бік експрезидента, проте не влучив. В оточенні спецпризначенців Порошенко пройшов до свого автомобіля та поїхав.