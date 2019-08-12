Дві одночасні акції – проти експрезидента Петра Порошенка та на його підтримку – тривали під стінами ДБР 12 серпня, куди Порошенка покликали на допит. У другій – взяли участь троє із чотирьох дітей п'ятого президента України. У справах, фігурантом яких є Порошенко, він бачить спроби обмежити свободу медіа та дискредитувати український контрнаступ на Донбасі. Експрезидент звинувачує колишнього заступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова в інспірації цієї та інших справ проти нього й називає їх «підтвердженням реваншу».