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12 Серпень 2019, Київ 18:07
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Порошенка допитали в ДБР про «Прямий» – під супровід протестів (відео)

Порошенка допитали в ДБР про «Прямий» – під супровід протестів (відео)
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Дві одночасні акції – проти експрезидента Петра Порошенка та на його підтримку – тривали під стінами ДБР 12 серпня, куди Порошенка покликали на допит. У другій – взяли участь троє із чотирьох дітей п'ятого президента України. У справах, фігурантом яких є Порошенко, він бачить спроби обмежити свободу медіа та дискредитувати український контрнаступ на Донбасі. Експрезидент звинувачує колишнього заступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова в інспірації цієї та інших справ проти нього й називає їх «підтвердженням реваншу».

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