Наступний допит Порошенка може бути з поліграфом –Труба

Наступний допит п’ятого президента України Петра Порошенка в Державному бюро розслідувань може відбутися з використанням спеціальної психофізіологічної апаратури. Про це повідомив 12 серпня директор ДБР Роман Труба.

«Другий допит експрезидента в ДБР тривав дві години. Сьогодні Петро Порошенко свідчив в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий». Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа», – повідомив Труба в своєму каналі в Telegram.

Допит п’ятого президента України Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань завершився опівдні. Після цього на виході з офісу ДБР прихильники та опоненти Порошенка зчинили галас та штовханину. Хтось кинув кілька курячих яєць у бік експрезидента, проте не влучив.

В оточенні спецпризначенців Порошенко пройшов до свого автомобіля та поїхав. Він сказав, що прокоментує допит на брифінгу о 13:00.