Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Серпень 2019, Київ 19:33
Новини | Події

Труба відповів Порошенку на слова про спробу рейдерського захоплення каналу «Прямий»

Труба: У ДБР немає жодного провадження, яке б стосувалося діяльності телеканалу «Прямий»

Дивитись коментарі

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба відкидає слова п’ятого президента України Петра Порошенка про нібито «спробу рейдерського захоплення» телеканалу «Прямий».

«У ДБР немає жодного провадження, яке б стосувалося діяльності телеканалу «Прямий», тим паче, його редакційної політики, сплати податків телеканалом, роботи журналістів тощо. У нас є провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу цього телеканалу Володимиру Макеєнку. Різниця, здається, очевидна», – написав Труба на своєму каналі в Telegram.

Він наголосив, що слідчі дії в рамках провадження не перешкоджають діяльності журналістів, «і такого ніколи не буде відбуватися».

12 серпня експрезидент України Петро Порошенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань як свідок у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків і подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий».

Сам Порошенко заперечив свою причетність до володіння «Прямим», а провадження ДБР назвав «рейдерством і знищенням свободи слова», «ініціатором» яких нібито є колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Сам Портнов відкидає звинувачення на свою адресу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG