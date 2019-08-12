У Порошенка заявили, що допити експрезидента інспіровані Росією

Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка переконаний, що допити його підзахисного в Державному бюро розслідувань інспіровані Росією. Про це заявив адвокат Ігор Головань після завершення допиту Порошенка в ДБР 12 серпня.

«Основна мета допиту – організація шоу (мітинг противників Порошенка – ред.). І тому взагалі не важливо, в якій справі його допитували, тому що необхідності в таких допитах немає. А виклики робляться виключно для того, щоб організовувати подібні шоу. Єдине завдання цих проваджень здійснювати тиск на Порошенка і його політичну силу. Ми впевнені, що це все інспірується державою-агресором», – сказав Головань.

Він зазначив, що сьогодні Порошенка допитували у справі купівлі-продажу телеканалу «Прямий», зокрема про ухилення від сплати податків. А загалом Петро Порошенко є свідком у двох кримінальних провадженнях, додав Головань. Адвокат Порошенка зазначив, що той сьогодні також доповнив свої свідчення стосовно «Кузні на Рибальському».

Допит п’ятого президента України Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань завершився опівдні. Після цього на виході з офісу ДБР прихильники та опоненти Порошенка зчинили галас та штовханину. Хтось кинув кілька курячих яєць у бік експрезидента, проте не влучив.

Директор ДБР Роман Труба заявив, що наступний допит Порошенка може відбутися з використанням спеціальної психофізіологічної апаратури.