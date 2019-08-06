ДБР розслідує «незаконне переправлення» експрезидента через кордон

Державне бюро розслідувань повідомляє, що розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента України. Про це йдеться в повідомленні на сторінці ДБР у Facebook, оприлюдненому 6 серпня.

«Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо організації колишнім президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів. Крім того, буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування проводять за статтями «службове підроблення», «незаконне переправлення осіб через державний кордон України», «використання завідомо підробленого документа».

Імені колишнього президента у повідомленні не вказано, проте Радіо Свобода стало відомо, що йдеться про Петра Порошенка. Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який писали журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») у своєму розслідуванні «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка».

Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становило понад 14 мільйонів гривень.

Журналісти програми припустили, що президент України Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, «по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників».

5 серпня колишній заступник голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі написав, що ДБР відкрило провадження через його заяву щодо Порошенка.

Нещодавно директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляв, що п’ятий президент України Петро Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях.

Адвокат Порошенка заявив, що захисту експрезидента про ці справи не повідомляли. А сам експрезидент заявив, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба передає інформацію голові Офісу президента Андрію Богдану, а той – колишньому заступнику голови Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрію Портнову.