Труба заявив, що Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях

П’ятий президент України Петро Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях, заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у своєму Telegram-каналі.

«[Порошенко] каже про «дивні і дурні запитання слідчих», та стверджує, що проваджень в ДБР не існує. Що означає це уперте заперечення дійсності? Провадження є, їх 11, і Петро Олексійович про це добре знає», – сказав Труба.

Порошенко в інтерв’ю «Українській правді» сказав: «Я наголошую, що проти Петра Порошенка не порушено жодної кримінальної справи. Я наголошую, що не існує жодного факту про те, що нібито Петро Порошенко порушив закон. Це неправда».

Також п’ятий президент заявив, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба передає інформацію голові Офісу президента Андрію Богдану, а той – колишньому заступнику голови Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрію Портнову.

На початку липня стало відомо, що Петра Порошенка викликають на допит 17 липня у справі щодо «акцій заводу Кузня на Рибальському». Порошенко, як і його адвокати, стверджує, що повістки не отримував.

У вересні 2018 року з’явилась інформація, що Петро Порошенко продає свій «Завод «Кузня на Рибальському». У жовтні Антимонопольний комітет дозволив політику і голові групи «ТАС» Сергієві Тігіпку купити акції «Заводу «Кузня на Рибальському» через кіпрську компанію.

ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (раніше – ПАТ «Ленінська кузня») – одне з відомих на ринку підприємств суднобудівної промисловості України.