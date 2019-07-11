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11 Липень 2019, Київ 13:34
Новини | Політика

Порошенка 17 липня викликають на допит у ДБР

П’ятий президент України Петро Порошенко

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Експрезидента України Петра Порошенка 17 липня викликають на допит до Державного бюро розслідувань, повідомили у прес-службі відомства.

У ДБР не вказали, в рамках якого провадження екс-президента викликають для проведення слідчих дій. Час виклику поки також невідомий.

Сам Петро Порошенко поки не коментував ситуацію.

Ексзаступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Telegram, що Петра Порошенка викликають на допит о 9:30 17 липня у справі щодо «акцій заводу Кузня на Рибальському».

/**/ /**/ /**/ «Завод «Кузня на Рибальському»
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У вересні 2018 року стало відомо, що Петро Порошенко продає свій «Завод «Кузня на Рибальському». У жовтні Антимонопольний комітет дозволив політику і голові групи «ТАС» Сергієві Тігіпку купити акції «Заводу «Кузня на Рибальському» через кіпрську компанію.

ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (раніше – ПАТ «Ленінська кузня») – одне з відомих на ринку підприємств суднобудівної промисловості України.

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