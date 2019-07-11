Порошенка 17 липня викликають на допит у ДБР

Експрезидента України Петра Порошенка 17 липня викликають на допит до Державного бюро розслідувань, повідомили у прес-службі відомства.

У ДБР не вказали, в рамках якого провадження екс-президента викликають для проведення слідчих дій. Час виклику поки також невідомий.

Сам Петро Порошенко поки не коментував ситуацію.

Ексзаступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Telegram, що Петра Порошенка викликають на допит о 9:30 17 липня у справі щодо «акцій заводу Кузня на Рибальському».

У вересні 2018 року стало відомо, що Петро Порошенко продає свій «Завод «Кузня на Рибальському». У жовтні Антимонопольний комітет дозволив політику і голові групи «ТАС» Сергієві Тігіпку купити акції «Заводу «Кузня на Рибальському» через кіпрську компанію.

ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (раніше – ПАТ «Ленінська кузня») – одне з відомих на ринку підприємств суднобудівної промисловості України.