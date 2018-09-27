Завод «Кузня на Рибальському» купує група Сергія Тігіпка – прес-служба

Група «ТАС» Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про придбання приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському», повідомило 27 вересня агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу групи.



«До Антимонопольного комітету України подано заяву щодо можливості придбання акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському». Після отримання дозволу від регулятора сторони мають намір продовжити роботу зі здійснення угоди», – вказали в групі «ТАС».



«Вартість і терміни завершення угоди не розголошуються. Про плани групи «ТАС» щодо подальшого розвитку підприємства буде повідомлено після отримання рішення від Антимонопольного комітету України», – зазначили у прес-службі.

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Президент України Петро Порошенко продає свій суднобудівний завод «Кузня на Рибальському», повідомив 25 вересня речник голови держави Святослав Цеголко. Про те, хто є покупцем, він не інформував.

ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (раніше – ПАТ «Ленінська кузня») – одне з відомих на ринку підприємств суднобудівної промисловості України. Нині підприємство освоює виробництво нової продукції оборонного призначення.



У 2016 році уряд надав ПАТ «Ленкузня» право на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення в інтересах власного виробництва терміном до 1 червня 2018 року. У 2017 році, з урахуванням перейменування підприємства на ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», його повноваження спецекспортера були продовжені терміном до 1 січня 2021 року.