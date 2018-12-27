Порошенко отримав понад 556 мільйонів гривень дивідендів від Rothschild Trust

Президент України Петро Порошенко вперше за три роки отримав долю прибутку від діяльності своєї компанії Roshen, яку передав в управління трасту Rothschild Trust. Про це 27 грудня повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс» із посиланням на прес-службу Адміністрації президента України.

Як стверджують в Адміністрації президента, Порошенко отримав 556,7 мільйонів гривень, з яких у передбачений законом термін сплатить близько 60 мільйонів гривень податків. Вісім мільйонів гривень, за словами представників президента, складе обсяг військового збору.

«Це рішення було ухвалене згідно з трастовим договором, який був укладений в 2016 році і позбавив Порошенка будь-якого права на участь в управлінні Roshen. Договір – перший і поки єдиний в Україні випадок використання міжнародного досвіду передачі компанії в довірчу власність. Його мета – відділення бізнесу від політики із дотриманням кращих світових стандартів», – цитують прес-службу в агентстві.

Читайте також: Чому ніхто не хоче купити Roshen?

Згідно з заявою, це перший випадок за майже три роки, коли трастовий керівник вирішив виплатити Порошенкові його дивіденди.

В АП уточнюють, що прибуток президент планує спрямувати «на прозору з фінансової точки зору популяризацію розвитку державності, ідей євроатлантичної інтеграції, підтримку створення єдиної помісної православної церкви, розвитку української мови».

За даними адміністрації президента, з 2014 по 2018 рік компанія Roshen заплатила 8,2 мільярди гривень податків, єдиного соціального внеску і митних платежів у бюджети різного рівня.

У квітні 2016 року Порошенко, згідно з заявою його радників передав Roshen до іноземної структури в рамках договору з Rothschild Trust.

У вересні 2018 року стало відомо, що Петро Порошенко продає свій завод «Кузня на Рибальському».