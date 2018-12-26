Порошенко не проситиме Верховну Раду продовжити воєнний стан

Президент України Петро Порошенко заявив, що не проситиме Верховну Раду продовжити воєнний стан в Україні. Про це він сказав на засіданні Ради національної безпеки й оборони 26 грудня.

«Я буду з вами відвертий: якби не вибори, ми б попросили Верховну Раду подовжити цей воєнний стан», – сказав президент.

Як визнає Порошенко, протягом місяця воєнного стану українській владі вдалося досягти не всіх своїх цілей.

«Не все вдалося. Перш за все, не вдалося повернути додому 24 моряків ВМС України. Але я хочу передати слова підтримки президента, верховного головнокомандувача, членів Ради національної безпеки й оборони і українського народу: Україна сьогодні з вами, хлопці. І дуже важливо, що 22 з вас чітко заявили, що вони є військовополоненими відповідно до Женевської конвенції і Росія не має жодної юрисдикції щодо розслідування справ. Росія вчинила акт агресії і буде за це відповідати», – заявив Порошенко, звертаючись до військовополонених моряків, яких наразі утримують у слідчих ізоляторах у Москві.

Він також подякував українським дипломатам, зауваживши, що реакція України привернула увагу її союзників до російської агресії.

Говорячи про результати воєнного стану для оборонної сфери, президент повідомив, що Міністерство оборони і Генеральний штаб Збройних сил України здійснили передислокацію військ у райони підвищеної військової загрози.

«Не все я можу сказати у відкритому ефірі, але можу сказати, що серйозно посилена протиповітряна оборона в південних, східних областях, було на два-три місяці прискорено передачу техніки і озброєнь у війська, були відмобілізовані і провели навчання резервісти першої черги, збори проводилися у складах бригад і навчальних центрів», – розповів Порошенко.

Говорячи про вплив воєнного стану на 10 областей, де він був запроваджений, президент стверджує, що життя цивільних громадян не змінилося, проте рівень злочинності знизився.

«У 10 областях, де діяв воєнний стан протягом місяця – я думаю, що Арсен Борисович (Аваков – ред.) це підтвердить – зареєстровано на 26% менше злочинів, аніж зазвичай. Порядку, безпеки на вулицях наших обласних центрів і в Києві стало більше. Але вже більше виявлено і незареєстрованої зброї, злочинців, і зараз відбувається процес притягнення їх до відповідальності», – заявив він.

За словами президента, військове керівництво змогло здійснити «низку комплексних заходів від стратегічного до тактичного рівня», деякі з яких були б неможливі без запровадження воєнного стану. Водночас він згадав про виявлення «низки недоліків» у системі військового управління, які планує обговорити на закритій частині засідання РНБО.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії і 10 областях терміном на 30 днів, до 14.00 26 грудня.