У 10 областях Україні збігає термін воєнного стану

26 грудня о 14:00 завершується дія воєнного стану в 10 областях України. Воєнний стан був запроваджений у регіонах, що межують із Росією та контрольованими нею територіями України та Молдовию

Воєнний стан в Україні був запроваджений з 14:00 26 листопада 2018 року терміном на 30 діб.

До переліку областей, де діє воєнний стан, входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.

Викликані через воєнний стан резервісти можуть повернутися додому до Різдвяних свят «у разі зниження загроз», повідомив 19 грудня Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях.