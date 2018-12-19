Воєнний стан: Генштаб заявив, що резервісти можуть повернутися додому до Різдвяних свят

Викликані через воєнний стан резервісти можуть повернутися додому до Різдвяних свят «у разі зниження загроз», повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Начальник управління підготовки персоналу головного управління підготовки Збройних сил України Микола Губінь повідомив, що до восьми навчальних центрів ЗСУ на збори направили понад три тисячі військовозобов’язаних.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях на 30 діб. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку, Сумську, Харківську, Чернігівську і Вінницьку області.