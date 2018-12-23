Вибори до ОТГ в 10 областях не відбулися через воєнний стан. Коли тепер очікувати їх?

Запровадження воєнного стану унеможливило проведення виборів до окремих територіальних громад (ОТГ) у 10 областях України. Наступна дата проведення голосування, яке мало відбутися 23 грудня, буде визначена після завершення дії правового режиму воєнного стану. Однак в ЦВК констатують, що наразі українське законодавство ще не врегулювало питання перепризначення місцевих виборів у зв’язку з воєнним станом.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає повну заборону на проведення будь-яких виборів на території тих регіонів, де його було запроваджено. Тому, призначені на 23 грудня 2018 року вибори до окремих територіальних громад (ОТГ), відповідно, не відбулися.

«Дія статті 19-ї пряма, вона означає заборону. Вибори не скасовуються, вибори заборонені в силу прямої дії Закону. Оскільки воєнний стан введено саме в 10 областях, саме вони підпадають під заборону проводити вибори», – роз'яснила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук.

Заборона торкнулася 45 перших місцевих виборів та 7 додаткових, а також 9 проміжних виборів у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Відповідну постанову ухвалила Центральна виборча комісія України 29 листопада, через три дні після оголошення воєнного стану у країні. Утім, у 19-й статті Закону також зазначається можливість проведення виборів у відповідних регіонах після припинення чи скасування воєнного стану.

​ЦВК з'ясовує механізм

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук зазначила, що чинне законодавство не містить норми щодо регулювання проведення виборів після закінчення чи скасування воєнного стану, тому Комісія наразі намагається з’ясувати, яким же чином це має відбуватись. Зокрема, чи можливо через звернення до Верховної Ради законодавчо терміново врегулювати це питання.

Я впевнена, що ці вибори в цих десяти регіонах, де був введений воєнний стан, будуть призначені після того, як він закінчиться

Водночас Наталя Бернацька, секретар ЦВК, запевнила журналістів, що вибори у зазначених регіонах обов’язково відбудуться, коли буде встановлено механізм призначення іншої дати для цього голосування. «Ми чітко стояли на тому, що виборчий процес має повністю відбутися «від А до Я». Я впевнена, що ці вибори в цих десяти регіонах, де був введений воєнний стан, будуть призначені після того, як він закінчиться. І будуть проведені, у цьому немає жодних сумнівів», – сказала вона.

Як роз’яснюють експерти, виборчий процес має безперервний та строковий характер, тобто під час підготовки щодня відбуваються певні процедури. Про це говорить і секретар ЦВК Бернадська: «Вибори – це не тільки день голосування, це виборчий процес, який триває великий період часу – 90 або 60 днів, і там чітко визначено кожен день, які відбуваються процедури. І якщо випадає тиждень або два, то по факту це стає підставою для оскарження».

​Президент був «за» вибори, Рада не розглянула

Утім, провести вибори вчасно у зазначених 10 регінах України був шанс – президент Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до закону про воєнний стан саме у частині про проведення виборів. Глава держави пояснив своє рішення тим, що в Україні вже сформовано 874 ОТГ, 665 з яких отримали збільшену структуру прибуткової частини та перейшли на міжбюджетні відносини з

Обсяг держпідтримки на розвиток громад та інфраструктури вже збільшено у порівнянні з 2014 роком у 39 разів

держбюджетом. «Обсяг держпідтримки на розвиток громад та інфраструктури вже збільшено у порівнянні з 2014 роком у 39 разів. Ми не можемо зупинятися. Занадто багато розривів у покритті територій ОТГ ще залишається на мапах», – заявив Петро Порошенко після внесення документу до парламенту, зазначивши, що «Україна має усі передумови для проведення спокійних виборів до ОТГ».

Однак за цей законопроект Верховна Рада так і не встигла проголосувати до 23 грудня – він досі перебуває на розгляді у профільному комітеті, який через відсутність кворуму 19 грудня не зміг ухвалити рішення.

Водночас Головне науково-експертне управління встигло його розглянути, та 18 грудня оприлюднило свій висновок. «Виключення із загального правила щодо заборони виборів під час воєнного стану, на наш погляд, є необґрунтованим, адже відсутність на даний момент широкомасштабних воєнних дій та відсутність обмежень конституційних прав громадян, які передбачені в умовах воєнного стану, не означає, що такі події точно не стануться в період дії воєнного стану до 26 грудня 2018 року», – йдеться в опублікованому на сайті Верховної Ради документі.

За словами експертів, проблема полягає у тому, що чинне виборче законодавство не передбачає механізму поновлення вже припиненого виборчого процесу. Тобто у ситуації, що склалася після запровадження воєнного стану, робота дільничних виборчих комісій мала припинитись 2 грудня 2018 року. Відповідно, якби запропонований президентом законопроект було ухвалено, потрібно було заново визначати ДВК, які мали б організовувати голосування та підбивати його підсумки 23 грудня 2018 року.

У той самий час, у громадянській мережі «Опора», яка вже багато років займається громадським контролем за виборчим процесом в Україні, наголошують, що припинення виборчого процесу в окремих районах внаслідок введення в дію положень українського законодавства про воєнний стан є важливим прецедентом у розвитку держави та громадянського суспільства.