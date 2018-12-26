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26 Грудень 2018, Київ 20:03
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Що дав Україні воєнний стан?

Що дав Україні воєнний стан?
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Президент України Петро Порошенко заявив, що не проситиме Верховну Раду продовжити воєнний стан в Україні. Термін воєнного стану завершився 26 грудня 2018 року. Як заявив Порошенко, військова загроза з боку Росії лишається, але українська армія за останній місяць змогла підвищити свою боєздатність. Підсумки воєнного стану у програмі «Ваша Свобода» аналізували заступник голови Ради військового резерву при Генштабі ЗСУ Мирослав Гай і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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