Що дав Україні воєнний стан?

Президент України Петро Порошенко заявив, що не проситиме Верховну Раду продовжити воєнний стан в Україні. Термін воєнного стану завершився 26 грудня 2018 року. Як заявив Порошенко, військова загроза з боку Росії лишається, але українська армія за останній місяць змогла підвищити свою боєздатність. Підсумки воєнного стану у програмі «Ваша Свобода» аналізували заступник голови Ради військового резерву при Генштабі ЗСУ Мирослав Гай і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.