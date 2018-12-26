Порошенко відкрив засідання РНБО за підсумками воєнного стану (пряма трансляція)

Рада національної безпеки і оборони України почала засідання щодо термінів воєнного стану в Україні. 26 грудня спливає термін введеного місяць тому воєнного стану в десяти областях України.

Президент України Петро Порошенко заявив, що не подовжуватиме воєнний стан, оголошений 25 листопада. Його термін збіг о 14 годині 26 грудня.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії і 10 областях.