Воєнний стан був стрес-тестом: ми не знали, як робити це в умовах ринкової економіки – експерти

Воєнний стан, що тривав місяць у 10 областях України, які межують із Росією та контрольованими нею територіями України й Молдови, припинено. Що змінилося за ці 30 діб і чому експерти вважають, що це був необхідний захід?

30 діб, 10 областей і майже жодних обмежень. В Україні завершився перший в історії воєнний стан, який було запроваджено в регіонах, що межують з Росією і контрольованими нею територіями. Чому запровадили лише в 2018 році, а не на початку тодішнього АТО, досі залишається запитанням, каже луганський блогер Олексій Фалін.

«2014 рік. Україна перекидає війська на кордон із Росією, щоб запобігти вторгненню. І усілякі місцеві – відомі провокатори – кидаються під танки і зупиняють військові колони. Військові нічого з цим не можуть зробити, бо на той момент не мають на це права. Вони лише мають викликати поліцію, а вже та – відтісняє мітингувальників. Лише після цього війська можуть їхати далі», – каже Олексій Фалін.

Проте воєнний стан щонайменше призвів до заборони в’їзду громадян Росії – чоловікам від 16 до 60 років. Тож майже не було провокацій через томос, каже Фалін. Також моряки, які потрапили в полон, тепер можуть називати себе саме військовополоненими, адже факт агресії було зафіксовано.

Воєнний стан був необхідним, як абетка для школярів, каже військовий експерт Ігор Козій. Це ази, які потрібно знати, а в Україні не було досвіду запровадження такого стану в умовах ринкової економіки.

«У централізованій економіці все зрозуміло. Там немає нічого приватного. Там не треба захищати людину чи обмежувати права. Там усе належить державі. А в умовах ринкової економіки як це зробити? Яким чином взяти з національного державного резерву України ті засоби, які необхідні для розгортання оборонних підприємств? А яким чином розташувати військове об’єднання на напрямку загрози – в яких приміщеннях, що їм дати? Для того, щоб вони змогли повноцінно розгорнутися і функціонувати», – коментує Ігор Козій.

«Стрес-тестом» для суспільства і держави, що показав, чи може Україна мобілізувати країну, назвав місяць воєнного стану заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко. Він написав у фейсбуці, що за цей час понад три тисячі резервістів першої черги пройшли навчання, перевірили готовність бомбосховищ, відпрацювали плани евакуації, створили резерви медикаментів. Єдине обмеження, яке з’явилося під час воєнного стану, – на в’їзд росіян.

«За період воєнного стану не сталося більш серйозних обмежень, як-от комендантської години, обмеження свободи медіа і зв’язку, експропріації майна на потреби армії чи заборони виїзду з країни. Алкоголь заборонили продавати лише безпосередньо біля військових і прикордонних частин. Не запроваджувалися й жодні фінансові обмеження», – написав Юрій Клименко.

Місяць тому, коли запроваджували воєнний стан, президент України Петро Порошенко зауважив: якщо не буде повномасштабного вторгнення російської армії, то стан триватиме лише місяць. Сьогодні ця інформація підтвердилася на засіданні Ради національної безпеки та оборони України: воєнний стан не продовжуватимуть.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)