Порошенко: у мене немає бізнесу в Росії

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не має бізнесу в Росії. Як повідомляє його прес-служба, про це президент сказав під час виступу на відкритті Х Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» в рамках робочої поїздки на Харківщину.

«У мене був бізнес в Росії до війни. Але війна все поміняла. І тепер я хочу, щоб всі почули – у Порошенка в Росії бізнесу немає і бути не може. Ні аграрного, ні паточного, ніякого іншого», – заявив Порошенко.

Він також звинуватив у «відвертій брехні» своїх політичних опонентів.

«Хочу наголосити, я не виправдовуюся. Навпаки – я напряму звинувачую своїх політичних опонентів в Україні. Звинувачую їх у відвертій брехні, у чорному піарі, у підігруванні російській пропаганді дуже добре скоординованій, у жадобі за будь-яку ціну прийти до української влади», – сказав голова держави.

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25 вересня речник голови держави Святослав Цеголко повідомив, що президент України продає свій суднобудівний завод «Кузня на Рибальському». Про те, хто є покупцем, він не інформував.

Пізніше агентство «Інтерфакс-Україна» повідомило, що група «ТАС» Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про придбання приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському».

Речник президента тоді також наголосив, що в Порошенка немає бізнесу в Росії.

«У квітні минулого року менеджмент «Рошен» закрив Липецьку кондитерську фабрику і згорнув виробництво. У Криму Севастопольський морський завод був конфіскований окупантами. Жодних «аграрних чи крохмальних бізнесів у РФ», про які безпідставно і неправдиво твердять опоненти, у Петра Порошенка нема», – додав Цеголко.