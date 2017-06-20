Roshen: Липецька фабрика в Росії повністю припинила свою діяльність

Корпорація Roshen заявляє, що цього місяця Липецька кондитерська фабрика в Росії повністю припинила свою діяльність.

Як повідомляє прес-служба компанії, процес відбувався в три етапи: у квітні припинили випуск продукції, в травні були законсервовані системи холодо- і теплопостачання, а в червні – блок очисних споруд, котельні й водозабори.

Також повністю припинив свою діяльність склад готової продукції і торговий дім «Рошен», додають у компанії.

Про зупинку Липецької кондитерської фабрики у Росії повідомлялося у січні.

26 травня 2014 року, будучи кандидатом у президенти України, Петро Порошенко заявляв, що має намір продати свій бізнес, окрім «5 каналу». У січні 2016 року президент України заявив, що підписав договір про передачу своєї частки в корпорації Roshen незалежному трасту під управлінням іноземного банку, який має право вести переговори про продаж компанії.

У квітні 2016 року автори міжнародного журналістського розслідування оприлюднили дані, які нібито свідчать, що панамська юридична компанія Mossack Fonseca допомагала деяким своїм клієнтам відмивати гроші, ухилятися від сплати податків і обходити різні санкції. Журналісти-розслідувачі заявляли, що український президент, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію належних йому активів компанії Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. Порошенко заявив, що він відійшов від управління активами компанії Roshen, доручивши це відповідним консалтинговим і юридичним компаніям.

Російські силовики з 2014 року неодноразово блокували роботу Липецької кондитерської фабрики, а суди заарештовували її майно.