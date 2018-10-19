АМКУ дозволив купити акції «Кузні на Рибальському» через кіпрську компанію – раніше про такий дозвіл просив Тігіпко

Антимонопольний комітет дозволив громадянину України купити акції приватного акціонерного підприємства «Завод «Кузня на Рибальському» через кіпрську компанію – про це АМКУ повідомив 19 жовтня.

Компанія «Евінз Лімітед» зареєстрована в столиці Кіпру Нікосії. Згідно з заявою комітету, частка акцій, яку через неї придбають, забезпечує більш ніж 50% голосів у вищому органі управлінні «Кузнею на Рибальському».

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У вересні 2018 року прес-служба групи «ТАС», яка належить українському політику і бізнесмену Сергієві Тігіпку, повідомляла, що досягла попередньої домовленості про придбання акцій «Кузні на Рибальському» і подала заявку на відповідний дозвіл в АМКУ.

Радіо Свобода надіслало запит до Антимонопольного комітету, щоб з’ясувати, чи саме він отримав дозвіл на купівлю підприємства.

Президент України Петро Порошенко продає свій суднобудівний завод «Кузня на Рибальському», повідомив 25 вересня речник голови держави Святослав Цеголко. Про те, хто є покупцем, він не інформував.

ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (раніше – ПАТ «Ленінська кузня») – одне з відомих на ринку підприємств суднобудівної промисловості України. Нині підприємство освоює виробництво нової продукції оборонного призначення.

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У 2016 році уряд надав ПАТ «Ленкузня» право на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення в інтересах власного виробництва терміном до 1 червня 2018 року. У 2017 році, з урахуванням перейменування підприємства на ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», його повноваження спецекспортера були продовжені терміном до 1 січня 2021 року.

Надано дозвіл фізичній особі – громадянину України [опосередковано через компанію «Евінз Лімітед» (м. Нікосія, Кіпр)] на придбання акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.