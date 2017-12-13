Російський «Сбербанк» повідомив про продаж банків своєї мережі в Україні Сергієві Тігіпку – прес-служба

У російському «Сбербанку» повідомили про завершення операції з продажу VS Bank (Україна), що входить до його мережі, Групі «ТАС», засновником і акціонером якої є бізнесмен, колишній урядовець і екс-голова Нацбанку України Сергій Тігіпко.

«Сбербанк Європа (Sberbank Europe AG), дочірня компанія Групи «Сбербанк», завершив операцію з продажу частки в розмірі 99,9230% в ПАТ «ВіЕс Банк» (Україна) Групі «ТАС». Операція була схвалена Антимонопольним комітетом України, Національним банком України, а також Європейським центральним банком. «Сбербан»к здійснює цю операцію в рамках реалізації стратегії із виходу з банківського ринку України», – йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби російського «Сбербанку», у VS Bank («ВіЕс Банк») «є достатньо коштів для виконання зобов’язань перед приватними і корпоративними клієнтами.

Повідомляється, що «ВіЕс Банк» має в Україні 35 відділень, а його активи оцінюють у 121 мільйона євро.

Наприкінці березня Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Відповідно до рішення, санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».