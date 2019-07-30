Порошенко: голова ДБР передає інформацію щодо моєї справи Богдану, а той Портнову

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив у інтерв’ю «Українській правді», що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба передає матеріали його справи голові Офісу президента Андрію Богдану, а той – колишньому заступнику голови Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрію Портнову.

«Мене здивувало, що у нас кожен крок, який захищений законом щодо таємниці слідства, розкривається — в тому числі і дата допиту, і запрошення, і прізвище, і слідчий, і справа, по якій людину викликають на допит. Мені вчора чітко наголосили, що нічого вони не розкривали. Що вони проводять службове розслідування вже місяць, бо вони не знають, яким чином це до пана Портнова потрапляє. Я сказав: «Ваш директор має доступ?» Він каже: «Так, має». Я йому кажу: «Це незаконно». Але пан директор передає це пану Богдану, з яким вони постійно спілкуються. А пан Богдан передає це пану Портнову», – стверджує Порошенко.

15 липня Роман Труба повідомив, що у Державному бюро розслідувань стався витік інформації у справі, де фігурує п’ятий президент країни Петро Порошенко. «Під час досудового розслідування відбувся витік інформації – це неприпустимо для будь-якого правоохоронного органу, а тим паче для новоствореного»,– йдеться в повідомленні. Труба додав, що за цим фактом у відомстві розпочали службову перевірку.

Раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив в інтерв’ю «РБК-Україна», що колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов є його багаторічним другом.

На початку липня стало відомо, що Петра Порошенка викликають на допит 17 липня у справі щодо «акцій заводу Кузня на Рибальському». Порошенко, як і його адвокати, стверджує, що повістки не отримував.

У вересні 2018 року з’явилась інформація, що Петро Порошенко продає свій «Завод «Кузня на Рибальському». У жовтні Антимонопольний комітет дозволив політику і голові групи «ТАС» Сергієві Тігіпку купити акції «Заводу «Кузня на Рибальському» через кіпрську компанію.

ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (раніше – ПАТ «Ленінська кузня») – одне з відомих на ринку підприємств суднобудівної промисловості України.