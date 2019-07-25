Кличко про конфлікт із Зеленським, провадження НАБУ, ДБР і «склянний» міст

Гість програми «Ваша Свобода»: Віталій Кличко, Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації.

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб уряд звільнив Віталія Кличка з посади голови КМДА. Про це 25 липня керівник Офісу президента Андрій Богдан нагадав українському уряду. Таким чином президент бажає, як це до нього робили президенти Леонід Кучма і Віктор Янукович, розділити посади мера столиці і керівника КМДА.

Віталій Портников: Тему нашої програми ми визначили, як «Зеленський проти Кличка». І це не просто якась метафора...

– У нас різні вагові категорії. Якщо боксерською термінологією.

– А, ви хочете так?! Пане Кличко, це конфлікт чи процедурне бажання президента? Ви як це сприймаєте?

– Завжди була велика спокуса того, щоб контролювати міського голову, контролювати столицю. Є закон про столицю, де є ключова теза, що мер, обраний киянами, призначається головою КМДА. Це і виконавча, і законодавча гілки влади об’єднуються для того, щоб максимально ефективно реалізовувати свої зусилля для того, щоб людина, яку обирають, могла виконати всі зобов’язання, які громада доручає виконувати Київському міському голові.

Вплив президента та уряду на місцеве самоврядування прямо суперечить Європейській хартії

Коли розділяються, ефективність у мене під великим питанням. По-друге, яким чином людина, яку призначають зверху, яка не несе відповідальності перед киянами, зможе чи буде виконувати свої повноваження, з одного боку, а по-друге, яким чином мер, якого обрали кияни, буде виконувати повноваження, коли у нього таких повноважень немає? Тобто він може там стрічки розрізати, квіти покладати і матиме виключно репрезентативну функцію.

Ви написали: «Зеленський проти Кличка». Я вважаю, що підґрунтя під цим розділенням повноважень – це питання не Кличка. Це питання взагалі самоврядування. У цьому напрямку навіть і західні експерти дали свою оцінку. Учора ми, наприклад, зустрічалися з представниками Ради Європи. І так співпало, що вони презентували свій звіт щодо стану законодавства в плані створення київської конгломерації. Це звіт окремої нейтральної сторони. У їхньому звіті підкреслено, що вплив президента та уряду на місцеве самоврядування прямо суперечить Європейській хартії.

Такого розподілу повноважень, якщо мера обирають, а він не має ніяких повноважень, щоб реалізувати очікування мешканців, які довіряють йому реалізувати ці повноваження, немає в жодному європейському місті, у жодній європейській країні.

Нам потрібно, щоб самоврядування було, і громада могла впливати на події, які відбуваються в місті.

– Що ви збираєтеся робити в ситуації, якщо буде схвалене таке рішення? Тому що раніше ви говорили, що будете ініціювати дострокові вибори мера Києва. Але зараз є така ситуація, що парламент восьмого скликання припиняє свою роботу, парламент дев’ятого скликання ще не розпочав свою роботу. У будь-якому разі оголошення дострокових виборів мера Києва залежить від парламенту, а не тільки від вашого бажання. Таким чином виборів не може бути технічно.

В жодному разі я здаватися не буду

– Я хотів би також нагадати, що така ж велика спокуса була у президента Януковича, який зараз сидить у Росії. У 2010 році він не мав людини, яку підтримують кияни. А спокуса велика когось свого поставити! І поставили Попова, Черновецького усунули. І місто було без мера близько 3 років. Цим це закінчилося – ми пам’ятаємо.

– Так а що буде зараз? Скажімо, ви підете у відставку, якщо вас позбавлять посади керівника КМДА чи ні?

– В жодному разі я здаватися не буду. Я буду робити все для того, щоб відстояти місцеве самоврядування. І це питання не моє. Це питання взагалі принципів, які повинні бути в нашому місті, щоб кияни мали можливість керувати містом через вибори, коли вони обирають і Київську міську раду, і мера столиці. Я переконаний, що іншого шляху немає. Також ми будемо це питання вирішувати в юридичній площині. Буду звертатися до громадськості. Будемо робити всі кроки для того, щоб цього не сталося.

Ще раз хочу нагадати, що ми принципово зробили багато речей, які змінили саму систему керування, яка працює, зокрема персональне голосування у Київській міській раді. До речі, зараз популярна тема –кримінальна відповідальність для депутатів. Нічого не потрібно вигадувати! Все вже працює 3 роки! На сьогодні єдиний парламент в країні, який унеможливлює голосування за когось, «кнопкодавство» – це Київська міська рада. Ми це зробили.

І я переконаний, що ті принципові речі, які повинні працювати для того, щоб відстояти самоврядування, ми також зараз робимо, щоб це відстояти, не зважаючи на те, хто буде міським головою, не зважаючи на прізвище. Це ключові принципи, на яких базуються демократичні країни.

– Ви знаєте про ініціативу партії «Слуга народу» підготувати законопроект про столицю, де будуть розмежовані повноваження мера і голови КМДА? Знайомилися з цією історією?

– Вперше про це чую. Але це велика спокуса – узурпувати владу. Це авторитаризмом пахне. Для чого тоді Київського міського голову обирати? Скажіть мені, будь ласка.

– Ну, дати йому якісь повноваження одні, а голові КМДА – повноваження менеджера...

– Квіти покладати?

– По-різному може бути.

Я подаю до суду

– Громада формує бюджет, громада має землю, майно. І вона обирає менеджера, який цим повинен розпоряджатися і звітувати перед громадою. Якщо цього не потрібно, то для чого тоді мерські вибори взагалі робити? Давайте призначимо, мера скасуємо взагалі і призначатимемо людину зверху, яка буде керувати, як подобатиметься президенту.

– Цей законопроект презентував мій колишній колега, генеральний продюсер телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко, який обраний народним депутатом України. Тепер ви можете уявити собі співпрацю з ним, якщо він буде головою КМДА? Про нього здебільшого кажуть як про претендента на цю посаду.

– Я бачу останні місяці, навіть вже більше року багато речей, які підтверджують ці чутки, що він хоче стати головою КМДА. Як можна говоримо про журналістику і незалежність, якщо кожного дня виливають бруд, до речі, на мене персонально, відбуваються маніпуляції. Я подаю до суду зараз.

– З приводу чого?

– З приводу захисту честі і гідності.

– По якій саме справі?

– По тих відеозвітах, які робить канал «1+1». Більше того, як ми можемо говорити про незалежність журналістики, коли керівник каналу є представником політичної сили?

– Ну от він не буде керівником каналу, а буде керівником КМДА.

– На сьогодні ми бачимо, що він керує каналом.

– Пане Кличко, до речі, може таке бути, що повноваження керівника КМДА шляхом рішення в Київській міській раді будуть змінені, і у вас, як у київського мера, буде більше повноважень?

– Не виключаємо цього.

– Працюєте над цим?

– Працюємо.

– Скажете, які повноваження чи ви ще думаєте?

– Ті повноваження, якими наділила громада, повинні бути у Київського міського голови для того, щоб реалізувати очікування громади. Якщо бюджетом громади буде керувати людина, яка не має взагалі відповідальності перед громадою, тоді ми не можемо говорити про самоврядування.

– НАБУ почало займатися так званим «скляним» мостом або як його ще називають «мостом Кличка». І виникли сумніви щодо вартості робіт при зведені цього мосту. Про це говорив директор НАБУ Артем Ситник. Що відбувається навколо мосту?

– До речі, ви були на цьому мосту?

– Я був. Але там закриті деякі секції.

– Вони вже зараз будуть відкриті.

– Коли?

– Через 10 днів. Там змінюється конструкція скла, щоб воно було вже стовідсотково броньованим. Були випадки, коли така плівка, яка була зверху і захищала це скло, вандалами почала битися. Але люди не розуміють, чи це плівка, чи скло тріснуло. І тому ми зараз змінюємо конструкцію. І вже далі таких випадків не буде. Ми тільки що бачили міст.

Багато чуток ходило, чи потрібен він, чи не потрібен, багато спекуляцій. Більше того, ці спекуляції зараз розповсюджує канал «1+1», що гроші з мосту «вкрали»!

​– Не вкрали?

– Більше того, ціна мосту збільшилася кратно! Така маніпуляція, що ті гроші, які пішли на Володимирську гірку, на Хрещатий парк, на підпірні стінки, зараз натягнули на міст і розказують зараз, що збільшена ціна мосту. Ціна як була 270 мільйонів гривень, така вона і залишилася. Це перше.

По-друге, нами поки що оплачена тільки конструкція мосту. Підрядникам, які виконали роботу, нічого не заплачено. І при відкритті мосту я офіційно, публічно звернувся до інституту судової експертизи і також до правоохоронних органів: будь ласка, перевіряйте, тільки після того, як ви перевірите, ми зможемо перерахувати гроші підрядникам. Тобто гроші лежать на рахунках Київської міської ради.

Цього року очікуємо 4 мільйони туристів

Ми працюємо абсолютно відкрито, прозоро, запрошуємо всіх. Я переконаний, що такий об’єкт, який зараз з’явився, вже є візитівкою нашого міста і ще більше зможе зробити наше місто привабливим. А ті гроші, які витратили на нього, відіб’ються кількістю туристів, які приїжджають до нашого міста. До речі, у 2015 році – мільйон іноземних туристів. Минулого року – 3 мільйони. Цього року очікуємо 4 мільйони. Кожна людина, яка приїжджає до нашого міста, за добу залишає 3 тисячі гривень в середньому в місті. І минулого року в готелях Києва було оплачено 10 мільйонів ночей. Порахуйте, скільки цих грошей залишилося громаді.

– Ви завтра підете на допит до Державного бюро розслідувань?

У ДБР підуть мої юристи

– Провадження ДБР ініційоване Андрієм Портновим. Це абсолютно роздута справа. І спочатку цю інформацію викинула юристка-партнерка Портнова. Воно не пішло. І тепер вже з подачі самого Портнова розповсюдили у ЗМІ цю брудну маніпуляцію.

Хочу ще раз нагадати, що Портнов – це колишній юрист глави Адміністрації президента-втікача Януковича. І ця справа інспірована виключно тільки заради медіа-ефекту. Нічого там не буде від цього. Я знаю, я ознайомлений з цими матеріалами. І в якості свідка мене викликають. У ДБР підуть мої юристи. І у них є чітка відповідь на ці питання.

– Ви говорили про те, що в разі обмеження повноважень Київського міського голови маєте звертатися до громадськості. Але підсумки парламентських виборів в Києві показали популярність партії президента. Фактично всі мажоритарні округи в Києві здобули представники партії «Слуга народу». Ну от вам громадськість. Вона висловлюється.

– Я за цю посаду не тримаюся і роблю все чесно, відкрито. І дуже радий, що мені є чим звітувати. І ті результати, які на сьогодні є в місті Києві, не зважаючи на дуже складний час, коли економіка країни не працює – і доріг набагато більше зроблено, ніж за часів Омельченка, 100% ПДФО залишалося в місті Києві, і більше парків зроблено, і скверів. І місто змінюється. Все залежить від киян, від їхнього бажання. Будуть вибори – я готовий до виборів. Киянам вирішувати.

– Ми сьогоднішню програму назвали «Зеленський проти Кличка». А, може, це не конфлікт між Зеленський і Кличком. Може, це конфлікт між Столарем і Вавришем? Може, це конфлікт забудовників? Ні? Я просто хочу зрозуміти сам для себе.

– Я не виключаю цього. У місті Києві зібралися інтереси багатьох впливових людей, взагалі інтереси всієї країни. І дуже важливо в жодному разі не давати преференції одним чи іншим, а ключове завдання, щоб місто розвивалося виключно в інтересах громади.

– Ви не надавали преференції?

– Ні в якому разі. Жодних преференцій забудовникам ми не надаємо. Вони діють на рівних умовах.

– А це правда, що вам пропонували зустрітися з Вавришем, поговорити про його інтереси?

Політична партія «УДАР» була не готова до дострокових виборів

– Так. Дійсно голова Офісу президента мені зателефонував і запропонував зустрітися чи з Богданом, чи з Ткаченком, проговорити питання Києва, тому що у пана Богдана не так багато часу. Я запитав, яка посада є у Вавриша чи у Ткаченка, хто вони, які повноваження їм делеговані? Відповіді я не отримав. Тим не менше, після цього отримав дзвінок від пана Вавриша. Йшлося про переїзд в нову адміністрацію – в Український дім. Я сказав: все, що потрібно від мерії, ми зробимо. Хочу нагадати, що Український дім – ця будівля перебуває в Управлінні справами президента України.

– Скажіть, будь ласка, чому ви відмовилися від політичної діяльності як такої? Це було ваше рішення на парламентських виборах 2019 року, було ваше рішення на виборах 2014 року. Ви були перспективним політиком. Таким, як Зеленський.

– Київ – дуже велике місто. І відверто скажу, настільки багато викликів! Якщо ти хочеш отримати результат, ти повинен стовідсотково віддатися цій роботі. Ми планували... Чергові вибори повинні були бути восени. І можу сказати відверто, політична партія «УДАР» була не готова до дострокових виборів.

– Ви можете сказати, що ви втратили партію зараз як політичну формацію?

– Ні в якому разі! Партія – це не папір. Партія – це люди. Люди нікуди не пішли. Люди є. І далі ми будемо готуватися до місцевих виборів. І далі будемо дотримуватися ключового принципу, який був і є у спорті і в житті – без боротьби перемоги ніколи не буває. Потрібно боротися за свої принципи, за свої цінності, за своє місто, за країну! І ми продовжуємо далі боротися. Я нікуди не зникаю. І ті люди, які біля мене, які мають ті ж самі спільні цінності і світогляд, також готові боротися далі.

– Коли ви зараз дивитеся на Зеленського, ви не згадуєте себе часів 2010–2012 років, коли ви прийшли зі спорту до політики?

– Зі спорту до політики я прийшов у 2006 році. Ще раз хочу нагадати, що я був депутатом Київської міської ради.

– Я пам’ятаю. Але вам доводилося дуже активно займатися спортом в той час.

– Одночасно займався спортом, виконував повноваження...

До речі, у парку «Наталка» були?

– У парку «Наталка» був.

– Вам подобається?

– Красивий парк.

– Ми врятували цей парк з активістами разом. Хотіли забудувати тоді, ще у 2006 році. І багато речей зробили, які дійсно є принциповими для нашого міста.

Так ось, я готувався. Прийшовши до політики, навчався в Академії управління при президенті, потім був народним депутатом у 2012 році. Тобто це невипадкові речі.

– Правильно. Але у будь-якому разі це був досвід, який доводилося з чистого аркушу отримувати.

– Так.

– Наскільки це важко? Я просто хочу зрозуміти. Тому що хочу зрозуміти зараз ситуацію чинного президента.

Я завжди себе презентую як «бодігард для інвестицій»

– Ситуацію чинного президента? У дуже короткі терміни йому потрібно буде осягнути багато питань. І сподіваюся, що радники біля нього будуть достатньо професійними, щоб не робити помилок, які можуть привести до поганих наслідків для всієї країни. І я на посаді мера роблю все, бо це моя репутація, для того, щоб місто розвивалося. І мені це вдається.

Я завжди себе презентую як «бодігард для інвестицій» і запрошую всіх приїжджати в Київ, вкладати гроші. Дуже радий, що торік 60% з усіх загальних інвестицій в Україні було інвестовано в столицю! Це дуже важливо. Це робочі місця, це податки у бюджет, це гроші в країну, у місто.

– Шулявський міст буде добудовано?

– У вас є сумніви?

– У мене є питання.

– Шулявський міст буде добудований. І до кінця цього року ми хочемо його вже ввести в експлуатацію, запустити. Але у нас є проблеми. На шляху стоїть п’ятий цех (заводу «Більшовик» – ред.), який не працює за своїм профілем, там знаходиться секонд-хенд. Фонд держмайна не передає цю будівлю місту.

Ми зверталися і до уряду, і до Фонду держмайна. На жаль, поки що реакції немає. Я переконаний, що це не державницька позиція. Нам потрібно це зробити для того, щоб такий важливий інфраструктурний об’єкт працював на 100%.

– Тобто, якщо не передадуть цю територію, не можна буде добудувати нормально міст?

– Ми міст добудуємо. Але один із з’їздів не буде на 100% працювати. Тобто міст не буде на 100% працювати. Нам потрібно це зробити. І нам роблять умисне перешкоди.

– А чому метро в Києві будується так, ніби це не в мегаполісі, а в якомусь маленькому провінційному місті? Такими темпами. Вас самого не бентежать ці темпи будівництва метрополітену?

На сьогодні ми збільшили бюджет втричі

– Ми зараз взялися за метрополітен. Але хочу нагадати, що 4 роки тому місто було на межі банкрутства. Бюджет нашого міста становить 18 мільярдів, а борги – 25! За які гроші ми можемо метро будувати, скажіть, будь ласка? У нас не було грошей платити зарплату працівникам «Київпастрансу».

На сьогодні ми збільшили бюджет втричі! Більше 60 мільярдів сьогодні становить бюджет. І ми ці гроші вкладаємо і в інфраструктуру, і будуємо зараз метро. Дві станції метро ми впродовж двох наступних років вже побудуємо в напрямку Виноградаря. Зараз йде інтенсивно будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, без якого неможливо пустити метро на Троєщину.

– Можливо, можна було б застосовувати інвестиції тих забудовників в Києві, які будують будинки, масиви і не думають про те, як люди до них доїдуть? Вони могли б бути учасниками цієї транспортної інфраструктури.

Нам 60 мільярдів доларів буде недостатньо

– Можна говорити про інвестиції і так далі. Але у нас ситуація достатньо складна. І у нас тільки один Шулявський міст коштує близько одного мільярда гривень. Я зробив перевірку. У нас таких «втомлених» мостів в місті Києві 75. Три в аварійному стані. І можете подивитися, скільки нам грошей потрібно для того, щоб відремонтувати тільки мости! А ще потрібно робити дороги. За часів Кличка зроблено 900 кілометрів доріг. Це і доріжки, це і асфальтоване покриття, і комунікації під дорогою, і освітлення зроблене. І дитячі садочки, і школи, і так далі. Нам потрібен бюджет нашого міста не в 60 мільярдів гривень. Нам 60 мільярдів доларів буде недостатньо.

– Ви таки починаєте мріяти. Це мрія, а не бюджет.

– Я мрію. У мене великі мрії, що стосується мого міста, в якому я живу.