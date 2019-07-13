«Харе труїти Дніпро!»: активісти вимагали припинити зливати бруд у річку

У Києві відбулася акція з вимогою припинити зливати бруд у Дніпро.

Кілька десятків активістів зібралися поблизу Венеційського моста в Гідропарку з гаслами «Хочу купатись без стрьому!», «Колекторам БАН», «Київводоканал» нам не бро: він труїть Дніпро!», «Досить труїти Дніпро – треба робити добро». З протигазами, перформансами та плакатами вони намагалися привернути увагу громадськості до забруднення Дніпра.

Акція «Харе труїти Дніпро» зібрала жителів Дніпровського району та небайдужих киян. Вона стала реакцією на регулярні зливи у річку невідомої речовини в районі Русанівських садів. Вона потрапляє туди через колектори, які належать ПрАТ «АК «Київводоканал». Розташовані вони неподалік пляжу, де купаються та відпочивають сотні людей. Через ці викиди, кажуть організатори заходу, вода покривається незрозумілою маслянистою плівкою й неприємно пахне.

«Мешканці розповідали, що цій проблемі вже багато років, і вона ніяким чином не вирішується. На Деснянській станції пояснили, що в принципі нічого страшного нема, тому що це – процес очищення води. Але це реально неправда, тому що я там регулярно буваю. Причому там ще один колектор знайшли, який так відразу в очі не кидається», , – розповідає один з ініціаторів проведення акції Богдан Ференс.

За його словами, у колекторну систему «врізаються» підприємства, приватні садиби, ресторани та мийки. Звідти вода потрапляє до річки.

«Це просто жах! Там запах такий, що стояти неможливо, і воно потім річкою розтікається. Через метрів шістсот, ліворуч до метро «Лівобережна», є комунальний пляж, де купається купа людей і я в тому числі, бо живу поруч», – зазначив Ференс.

Він каже, що намагався «достукатися» до управління з питань екології при КМДА, але марно – «керівництво постійно займається якимись важливими нарадами». У Київводоканалі стверджують, що жодних норм не порушують, хоча Держекоінспекції неодноразово звинувачувала їх у недопуску інспекторів до планових перевірок.

Депутат Київської міської ради Олесь Маляревич ситуацію на своїй сторінці у Facebook 28 червня пояснював так: «Ці викиди робить водопровідна станція, яка розташована поруч у двох кілометрах на вулиці Алішера Навої і яка постачає 65% від потреб Києва у питній воді. Воду беруть у річці Десна, очищують і подають киянам. Уся органіка, яка залишається при первинному очищенні води, повертається у річку як промивні води і це 10% від всього обсягу води, яка заходить на станцію, тобто 50000-100000 кубометрів на добу, залежить від кількості споживання води містом і стану забрудненості деснянської води».

Депутат зазначив, що подібна ситуація відбувається з 1961 року.

«Просто раніше на це майже не звертали уваги, бо це відповідало і відповідає санітарним нормам, все відбувається відповідно нормативів і погоджень. Також були питання, чи є врізки до колектору інших підприємств? Немає, раніше були врізки м’ясокомбінату, але його вже немає і врізка заблокована», – пише Маляревич.

За словами активістів, вони почнуть збирати підписи, щоб влада закрила колектори хоча б на час аналізу проб води.

«Ми вирішили прийти сьогодні на Гідропарк і звернутися до киян, щоб вони підписали петицію, перш за все, яку передамо президенту, меру і начальнику «Водоканалу», щоб все-таки вони зібрали круглий стіл і пояснили киянам, чому склалася така ситуація», – розповідає активістка Яна.

Щоб привернути увагу громадян, учасники акції влаштовували купання в протигазах, провозили Дніпром плакати на човнах та відмивали активіста після купання в Дніпрі.

12 липня небайдужі жителі Дніпровського району провели акцію проти забруднення Дніпра на мосту Патона. Активісти вийшли на міст з плакатами «Кияни, давайте на чистоту», «У нашому Дніпрі вже стрьомно купатися», «Чому хтось закриває очі на нечистоти?», «Теж бісить? Подай сигнал». Водії сигналили на підтримку акції, а люди в автобусах із зацікавленням знімали відео.