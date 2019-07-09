На Троєщині відкрили пляж – КМДА

У Києві 9 липня відкрили пляж «Троєщина» поруч із однойменним житловим масивом, повідомляє сайт Київміськадміністрації.

«Тут розчищена акваторія площею 1,7 га, очищено дно, привезений пісок. Дуже важливо, що тут є доріжки для людей старшого віку та людей з інвалідністю, встановлений спортивний та дитячий майданчики, є спеціально відведене місце для пікніків. Без вихідних тут чергують рятувальники», – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, облаштування пляжу на Троєщині обійшлося бюджету у 13 мільйонів гривень.

Загалом у Києві працює 14 муніципальних пляжів та 18 зон відпочинку.

9 липня вода в Дніпрі біля Києва становить 20 градусів.