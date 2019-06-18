У КМДА хочуть добувати біогаз із опалого листя

Київська міська адімінстрація анонсувала на своєму сайті будівництво установки для переробки опалого листя, яка дозволить отримувати біогаз із рослинних решток. Зараз тривають переговори із фінською компанією щодо будівництва переробної установки, аналогів яких поки що немає в Україні, йдеться на сайті відомства.

Як повідомив начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований, щороку у місті опадає близько 120 тисяч тонн листя.

«Ринок біогазу на сьогодні найбільш розвинений у Європі, адже саме країни ЄС першими впровадили програми переходу до альтернативних джерел енергії та підтримували ініціативи, спрямовані на впровадження нових біогазових технологій. Україна підписала Паризьку угоду у рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ще у 2016 році. Наразі потрібно вжити заходи зі зменшення вуглекислого газу в атмосферному повітрі до 2020 року, тому влаштування цієї системи з переробки рослинних залишок – пілотний проект, який покликаний вирішити питання із масового накопичення опалого листя», – заявив Мальований.

За даними КМДА, у європейській практиці 75% біогазу виробляється з відходів сільського господарства, 17% – з органічних відходів приватних домогосподарств і підприємств, ще 8% – із муніципальних каналізаційних стоків та каналізаційних стоків окремих виробництв.

За інформацією Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, протягом першого кварталу 2019 року (з січня по кінець березня) в Україні запрацювали генерувальні потужності на 861,1 мегаватів відновлюваної енергетики, що у 5,4 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

99,5% нових потужностей складають вітряні і сонячні електростанції.