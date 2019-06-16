ДСНС повідомляє про пожежу на сміттєзвалищі в Миколаївській області

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про пожежу на полігоні твердих побутових відходів у селі Весняне в Миколаївській області.

Згідно з повідомленням, рятувальники отримали повідомлення про пожежу у другій половині дня 16 червня.

«По прибуттю стало відомо, що горить сміття на орієнтовній площі 2000 квадратних метрів та виникло щільне задимлення. Рятувальники за допомогою підручних засобів (хлопавок) та подачі водяних стволів пожежу о 17:00 локалізували, наразі триває проливка тліючих осередків. Від ДСНС працює 11 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки, від комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» – 2 бульдозери, які засипають сміття шаром ґрунту», – йдеться в заяві служби.

У травні 2019 року поліція Миколаївської області повідомляла про обвал сміття на звалищі в селі Весняне, внаслідок чого загинув дев’ятирічний хлопчик.