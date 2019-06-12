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12 Червень 2019, Київ 10:36
Новини | Події

ДСНС попереджає про зростання небезпеки пожеж в Україні

Спека підвищує ризик пожеж

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Через сильну спеку до кінця тижня, з 14 до щонайменше 17 червня, в Україні переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами Українського гідрометцентру, на Лівобережжі, Львівській, Одеській областях уже сьогодні встановлений статус регіонів із надзвичайною (5 класу) пожежною небезпекою.

13 червня такий же рівень небезпеки фіксуватиметься в Кіровоградській та Черкаській областях. На решті території України в найближчі дві доби поки що переважає висока (4 класу) пожежна небезпека.

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