Пожежа в психлікарні: ДСНС раніше виявляла порушення протипожежної безпеки – прокуратура

Державна служба з надзвичайних ситуацій неодноразово виявляла недоліки в системі протипожежної безпеки психіатричної лікарні, в якій сталася пожежа з людськими жертвами. Про це повідомив на брифінгу в Одесі прокурор області Олег Жученко.

Він зазначив, що інспекція ДСНС неодноразово перевіряла лікарню, починаючи з 2017 року, і знаходила порушення.

«В березні 2019 місцевою прокуратурою №4 проведено комплексну перевірку Одеського медичного закладу психічного здоров’я. Встановлено великий ряд порушень протипожежної безпеки, внесено вказівки керівникам цього закладу. Крім того, відповідні документи реагування складалися і інспекцією ДСНС району. Встановлено, що після настання строків їх виконання не всі вони у повному об’ємі були усунуті, тому навіть складалися протоколи про стягнення штрафів. У подальшому також не всі порушення були усунуті», – повідомив Жученко.

Він додав, що прокуратура також перевірятиме дотримання процедури проведення тендерів та технічного нагляду під час ремонту лікарні. Також прокурор зазначив, що, хоча рятувальники під час пожежі «героїчно себе провели і врятували життя багатьох людей», правоохоронні органи перевірятимуть, чи вжила інспекція ДСНС всіх заходів зі свого боку.

«При тому, що ми розуміємо, що це єдиний спеціалізований заклад і люди, які там знаходилися – альтернативи для переведення їх, мабуть, не було», – зауважив він.

Жученко також пояснив, чому прокуратура порушила кримінальне провадження не тільки за статтями про порушення правил пожежної безпеки, знищення майна небезпечним способом, що призвело до загибелі людей, службову недбалість, яка призвела до особливо тяжких наслідків, а й про умисне вбивство.

«Оскільки працівниками МНС підтверджений факт занесення джерела (вогню – ред.) ззовні, то, якщо навіть залишене просто без контролю джерело небезпеки – людина, яка його залишала, навіть якщо не умисно, мала розуміти, що тут знаходяться люди, і це могло і призвело, на жаль, до таких наслідків», – сказав прокурор.

Увечері 10 червня в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я сталася пожежа. В будівлі перебували троє медичних працівників і 54 пацієнти, деякі з них не могли самостійно пересуватися. Внаслідок пожежі загинули п’ятеро пацієнтів і медична сестра.