Пожежа в Одесі: загинули п’ятеро пацієнтів психіатричної лікарні та медсестра

Ввечері 10 червня в Одесі горіла психіатрична лікарня. Загинули п’ятеро пацієнтів та медична сестра, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Площа пожежі, за даними ДСНС, становила близько 500 квадратних метрів, вогонь охопив стару одноповерхову будівлю. В цьому корпусі «Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я» на момент пожежі було 54 пацієнти та троє медичних працівників. Деякі з пацієнтів не могли пересуватися без допомоги сторонніх осіб.

Як повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в Одеській області, пожежники врятували 15 осіб та передали їх бригадам швидкої медичної допомоги, четверо з постраждалих були в непритомному стані, медикам не вдалося їх реанімувати: «Пізніше надійшла інформація про загибель ще двох людей, які були доставлені в міську лікарню №11». За попередньою інформацією, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

«Із 54 пацієнтів, які були у відділенні, 43 переведені в інші відділення нашого центру, ще 6 переведені в інші лікарні у зв’язку із соматичним станом, зокрема отруєння чадним газом. Це відділення для учасників «Вітчизняної» (Другої світової) війни, а також для тих, хто воював в Афганістані. Тут перебували дідусі і бабусі, які страждають, на жаль, на слабоумство», – розповів журналістам головний лікар центру Анатолій Волощук.

«Відповідно до акту рятувальників, попередня причина загоряння – занесення вогню ззовні»

Поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за пунктами 1 та 5 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) і частиною 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Згідно із актом ДСНС, попередня причина загоряння – занесення вогню ззовні, повідомили в прес-службі поліції.

Правоохоронці проводять обшуки у адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб медичного центру та встановлюють наявність пожежно-технічної документації.

Про створення державної комісії з розслідування пожежі також написав в Twitter президент Володимир Зеленський.