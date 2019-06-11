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11 Червень 2019, Київ 11:43
Суспільство

Пожежа в Одесі: загинули п’ятеро пацієнтів психіатричної лікарні та медсестра

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Ввечері 10 червня в Одесі горіла психіатрична лікарня. Загинули п’ятеро пацієнтів та медична сестра, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Площа пожежі, за даними ДСНС, становила близько 500 квадратних метрів, вогонь охопив стару одноповерхову будівлю. В цьому корпусі «Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я» на момент пожежі було 54 пацієнти та троє медичних працівників. Деякі з пацієнтів не могли пересуватися без допомоги сторонніх осіб.

Як повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в Одеській області, пожежники врятували 15 осіб та передали їх бригадам швидкої медичної допомоги, четверо з постраждалих були в непритомному стані, медикам не вдалося їх реанімувати: «Пізніше надійшла інформація про загибель ще двох людей, які були доставлені в міську лікарню №11». За попередньою інформацією, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

Анатолій Волощук, головний лікар «Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я»
Анатолій Волощук, головний лікар «Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я»

«Із 54 пацієнтів, які були у відділенні, 43 переведені в інші відділення нашого центру, ще 6 переведені в інші лікарні у зв’язку із соматичним станом, зокрема отруєння чадним газом. Це відділення для учасників «Вітчизняної» (Другої світової) війни, а також для тих, хто воював в Афганістані. Тут перебували дідусі і бабусі, які страждають, на жаль, на слабоумство», – розповів журналістам головний лікар центру Анатолій Волощук.

«Відповідно до акту рятувальників, попередня причина загоряння – занесення вогню ззовні»

Поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за пунктами 1 та 5 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) і частиною 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Згідно із актом ДСНС, попередня причина загоряння – занесення вогню ззовні, повідомили в прес-службі поліції.

Правоохоронці проводять обшуки у адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб медичного центру та встановлюють наявність пожежно-технічної документації.

Про створення державної комісії з розслідування пожежі також написав в Twitter президент Володимир Зеленський.

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