Через блискавку на Київщині загорілася церква, ДСНС попереджає про погіршення погоди

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози та місцями зливи, град і шквальний вітер на заході України, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Крім того, в ніч проти 7 червня у Київській області внаслідок удару блискавки загорівся купол пам’ятки архітектури національного значення Свято-Троїцької церкви. До ранку пожежу на площі 144 квадратних метри ліквідували, ніхто не постраждав, повідомляють у відомстві.

ДСНС попереджає також про підйом рівня води 7 та 8 червня в річках Сян та Дністер на 0,2-1 метр порівняно з рівнем станом на ранок 6 червня.

«При сильних зливах на малих водотоках можливе різке швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води, формування значного мiсцевого та схилового стоку», – йдеться в заяві.

Станом на 7 годину 7 червня внаслідок нічної негоди були знеструмлені 68 населених пунктів у Київській (37), Житомирській (24), Дніпропетровській (3), Херсонській (3) і Кіровоградській (1) областях.

6 червня ДСНС повідомляла про 80 знеструмлених населених пунктів у різних регіонах України.