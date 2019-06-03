Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Червень 2019, Київ 15:01
Новини | Події

Травень у Києві був на 1,8 градуса тепліше середньомісячної норми

Найтеплішим було 16 травня, коли температура після полудня піднялася до +27,7усів

Дивитись коментарі

Середньомісячна температура повітря у Києві у травні склала +17 градусів, що вище кліматичної норми на 1,8 градуса. Про це свідчать дані спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Температура повітря у травні підвищувалась поступово: у першій декаді вона була нижчою за кліматичну норму на 2 градуси, друга декада вже на 3 градуси була теплішою за норму, саме тоді розпочалось метеорологічне літо у столиці, а температура третьої декади вища норми вже на 4,3 градуса», – йдеться у повідомленні обсерваторії.

Зазначається, що найпрохолоднішим було 1 травня, коли мінімальна температура склала +5,6 градуса, а найтеплішим – 16 травня, тоді температура після полудня піднялася до +27,7.

За травень у столиці випало 81 мм опадів, що склало півтори місячні норми. Із 31 травневого дня дощовим був 21 день.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG