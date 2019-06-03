Травень у Києві був на 1,8 градуса тепліше середньомісячної норми

Середньомісячна температура повітря у Києві у травні склала +17 градусів, що вище кліматичної норми на 1,8 градуса. Про це свідчать дані спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Температура повітря у травні підвищувалась поступово: у першій декаді вона була нижчою за кліматичну норму на 2 градуси, друга декада вже на 3 градуси була теплішою за норму, саме тоді розпочалось метеорологічне літо у столиці, а температура третьої декади вища норми вже на 4,3 градуса», – йдеться у повідомленні обсерваторії.

Зазначається, що найпрохолоднішим було 1 травня, коли мінімальна температура склала +5,6 градуса, а найтеплішим – 16 травня, тоді температура після полудня піднялася до +27,7.

За травень у столиці випало 81 мм опадів, що склало півтори місячні норми. Із 31 травневого дня дощовим був 21 день.