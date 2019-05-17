В Україні вихідні будуть теплими, подекуди випадуть дощі – синоптики

Українські та західні синоптики прогнозують на найближчі дні теплу погоду в Україні з денною температурою +20 +30 градусів, місцями до +32.

«На Заході, а також на Вінниччині та частково Одещині очікуються дощі та грози, при грозах можливі град та шквалисте посилення вітру. Температура повітря у суботу-неділю становитиме +20 +25 градусів. На решті території… буде якийсь липень, а не травень. Бо передбачається суха сонячна спекотна погода із температурою повітря +25 +30 градусів. А на Сході та Півдні подекуди й до +32 градусів», – пише у Facebook Наталка Діденко.

У Києві, як вказує американський синоптичний сайт wunderground.com, нічна температура не опуститься нижче +12, вдень буде до +25 градусів. Опади залишать українську столицю щонайменше до середини наступного тижня.