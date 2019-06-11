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11 Червень 2019, Київ 08:44
Новини | Події

39 людей потрапили до лікарні на Львівщині після весілля

Медик досліджує аналізи пацієнтів, ілюстративне фото

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39 людей, серед яких п’ятеро дітей, госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Новояворівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Це сталося 9 і 10 червня, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники та медики встановили, що всі ці люди 8 червня перебували на весіллі у ресторані «Червона Рута» у Львові. Зараз фахівці здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

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