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11 Червень 2019, Київ 10:14
Новини | Події

У річці Рось перевищень нормативних концентрацій немає, Біла Церква знову з водою – ДСНС

Подачу води в Білій Церкві на Київщині зупинили пізно ввечері 9 червня

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Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Медведя Міністерства охорони здоров’я України» провело аналіз проб води із річки Рось у місцях питного водозабору міста Біла Церква, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій 11 червня.

«Лабораторні дослідження виконувалися методом газової хроматографії за 131 показником... Перевищень нормативних концентрацій… та екологічних нормативів якості не виявлено. Рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Біла Церква вирішено з 20:00 10 червня відновити роботу насосно-фільтрувальної станції міста Біла Церква», – ідеться в повідомленні ДСНС.

9 червня близько 5:00 у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 літрів) потрапив у ставок, а згодом витік у річку Рось.

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Унаслідок виливу хімікатів у річку Рось була припинена робота Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою міста Біла Церква Київської області (209 тисяч жителів) та Умань Черкаської області (84 тисячі жителів). Про це зранку 10 червня повідомляла Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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